Đây là quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành hôm nay 26.12.

Theo kết quả xác minh của cơ quan công an, bà Đỗ Thị Cẩm Thúy (Hà Nội) đã mở 1 tài khoản chứng khoán và nhờ 15 cá nhân mở 28 tài khoản chứng khoán tại 4 công ty chứng khoán. Trong khoảng thời gian từ ngày 01.9.2015 đến ngày 13.5.2016, 29 tài khoản này liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu SPI.

Hành vi của bà Thúy vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 luật Chứng khoán và Điểm a Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20.7.2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán.

Tuy nhiên kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy chưa đủ căn cứ để khởi tố hình sự bà Đỗ Thị Cẩm Thúy. Do đó, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Cẩm Thúy 600 triệu đồng. Đồng thời biện pháp khắc phục là buộc bà Thúy phải nộp lại số tiền hơn 9,28 tỉ đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm trên.

Trong thời gian bà Thúy thực hiện hành vi thao túng, cổ phiếu SPI đã có những biến động rất lớn, dao động từ 2.700 đồng đến 14.500 đồng và hiện tại đang giao dịch ở mức 3.900 đồng/CP.

Đây là lần đầu tiên một cá nhân thao túng giá bị buộc phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 9 tỉ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bà Đỗ Thị Cẩm Thúy, nguyên Chủ tịch HĐQT của SPI và từ nhiệm chức danh kể từ ngày 9.2.2015 với lý do cá nhân.

Cổ phiếu SPI đang được giao dịch trên sàn Hà Nội. Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác quặng kim loại màu, khai thác các loại khoáng sản, dịch vụ khoan nổ mìn, khai thác đá, sản xuất đá xẻ và hoàn thiện đá xẻ.

M.Phương