Nhà nước sẽ thoái hết vốn khỏi 'doanh nghiệp quân đội làm kinh tế thuần túy'

Báo cáo do Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng ký gửi Quốc hội cho hay, tính đến hết năm 2016, Bộ Quốc phòng còn quản lý 88 DN thuộc loại hình công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Trong đó có 1 tập đoàn (là Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội Viettel), 19 tổng công ty, 6 công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con với tổng số vốn chủ sở hữu gần 173.500 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có 20 công ty cổ phần với tổng vốn đầu tư của nhà nước do Bộ Quốc phòng làm đại diện chủ sở hữu với số tiền 873 tỉ đồng.

Theo đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN quân đội đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt thì Bộ Quốc phòng chỉ giữ lại 17/88 DN 100% vốn nhà nước. Ngoài ra, 12 công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước sẽ được giữ lại bởi "thực sự là các DN cần thiết cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng".

Đối với các DN quân đội hoạt động sản xuất kinh doanh làm kinh tế thuần túy như trong các lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, thương mại… sẽ thực hiện sắp xếp cổ phần hóa tiến tới nhà nước thoái toàn bộ vốn, không cần nắm giữ cổ phần đối với các DN này.



Trước đó, theo yêu cầu đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hóa DN nhà nước giai đoạn 2011 - 2016, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản đề nghị Chính phủ báo cáo bổ sung nhiều nội dung để phục vụ chuyên đề giám sát nói trên, trong đó có đánh giá rõ việc DN quân đội làm kinh tế và đánh giá về quản lý việc DN quân đội làm kinh tế có đảm bảo hay không.