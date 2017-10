Điều đáng lo lắng nhất là so cùng kỳ năm 2016, lượng than đá nhập khẩu chỉ tăng nhẹ 0,1%, tương đương 1 triệu tấn. Tuy nhiên trị giá nhập khẩu lại tăng rất cao, đến gần 53%; nên kim ngạch nhập khẩu đã lên tới 1,03 tỉ USD. Lượng than nhập khẩu từ Indonesia là 4 triệu tấn, chiếm 38,5% tổng lượng than nhập khẩu của cả nước.

Thứ tự tiếp theo là Úc với trên 2,8 triệu tấn, chiếm 27% tổng lượng nhập khẩu; Nga hơn 1,8 triệu tấn, chiếm 18% thị trường. Nhập khẩu than từ Indonesia với số lượng lớn là do giá thấp nhất trong các nguồn nhập khẩu chỉ khoảng 65 USD/tấn; giá than của Úc là gần 120 USD/tấn.

Nhập khẩu than không ngừng tăng lên trong những năm gần đây. Năm 2013, cả nước mới chỉ nhập khẩu 2,27 triệu tấn than đá với trị giá 264 triệu USD; đến năm 2016, lượng than nhập khẩu của cả nước đã lên đến 13,2 triệu tấn, tăng mạnh 90,5% so với năm 2015 và gấp gần 6 lần lượng nhập khẩu năm 2013.

tin liên quan Đến năm 2020, ngành than cần hơn 96.500 tỉ đồng để đầu tư Theo kế hoạch, ngành than đang xây dựng mục tiêu nâng sản lượng than sạch sản xuất khoảng 41,43 triệu tấn trong năm nay, tăng 7,6% so với năm 2016 và tồn kho than sạch tính đến cuối năm 2017 dự kiến ở mức 13,85 triệu tấn.

Chí Nhân