Những vần thơ viết bằng đá quý

Được nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo Simone Ng đặt cho cái tên Birds in Poetry (tạm dịch: Những chú chim trong thơ ca), bộ sưu tập này gồm hơn 100 món trang sức độc đáo với tổng giá trị 2 triệu đô la Singapore. “Tựa” của tuyển tập thi ca đặc biệt này được thể hiện qua mẫu dây chuyền với 3 mặt là 3 cuốn sách tí hon khi bộ sưu tập được chia thành 3 chương với các chủ đề khác nhau nhưng vẫn xoay quanh hình ảnh các chú chim. Những loại đá quý chính là chất liệu để chuyển tải thông điệp của tuyển tập về tình yêu, hy vọng và niềm hân hoan.

3 chương đặc sắc

Endearing Love (Tình yêu dễ thương) là chương đầu tiên bắt nguồn từ bài thơ The Phoenix and the Turtle Dove của William Shakespeare, với tông màu ấm là chủ đạo, toát ra từ hồng ngọc, ngọc bích hồng, ngọc hồng lựu Rhodolite, tourmaline đỏ.

Trong khi đó, chương 2 Romantic Hope (Hy vọng lãng mạn) dành để tri ân bài thơ Ode to a Nightingale của John Keats. Là sự kết hợp tài tình của ngọc bích, ngọc spinel xanh biển và tanzanite (vốn chỉ xếp sau bộ tứ gồm kim cương , hồng ngọc, ngọc bích và ngọc lục bảo), những sợi dây cổ Nightingale gợi nhớ về những chuyến đi tìm nàng thơ của tác giả ở những miền đất lạ.

Và Purity in Joy (vẻ tinh khiết trong niềm vui) là lời đề tặng của chương 3 cho bài thơ To a Skylark của Percy Bysshe Shelley, tập trung khai thác vẻ đẹp của những viên đá quý màu xanh lá như ngọc lục bảo, ngọc hồng lựu và tourmaline xanh lá cây.

Không phải tác phẩm duy nhất

Đây không phải là lần đầu tiên nước Anh mang đến cho bà Simone Ng nguồn cảm hứng dạt dào đến vậy. Vào đầu năm 2017, bà Ng đã bắt tay với kiến trúc sư đồng thời là nhân vật truyền hình nổi tiếng Jason Pomeroy để trình làng bộ sưu tập nhẫn mang tên Jewels of Architecture. 6 mẫu nhẫn trong bộ sưu tập này khiến người ta liên tưởng đến những biểu tượng kiến trúc của xứ sương mù, từ tòa lâu đài Pomeroy thế kỷ thứ 15 ở Devonshire đến tháp Gherkin theo phong cách vị lai ở trung tâm London.

Khi được hỏi tại sao chỉ có nhẫn mà không có vòng hay hoa tai, bà Ng trả lời: “Từ kinh nghiệm của bản thân, nhẫn luôn là món dễ mang nhất. Đâu phải ai cũng xâu lỗ tai trong khi mọi người đều có ngón tay. Nhẫn còn là thứ mà cả người đeo và người khác đều có thể chiêm ngưỡng”.

Nói về điều khó khăn nhất trong khi phối hợp, bà Ng cho biết: “Chúng tôi đến từ những lĩnh vực và ngành đào tạo khác nhau. Jason làm việc chiều theo quy trình còn tôi lại đòi hỏi phải có hệ thống, lớp lang. Nhưng đây là sự trải nghiệm mới đối với cả 2 chúng tôi khi được kết hợp những sức mạnh của bản thân”.