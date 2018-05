'Ông lớn' phát triển ra vùng ven

Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Diệu Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinhomes, xung quanh chiến lược ra "vùng ven".

Cuối tuần trước, lần đầu tiên thị trường chứng khoán VN đã có phiên giao dịch lên đến hơn 1,3 tỉ USD mà nhân tố chính đến từ cổ phiếu VHM. Bà nhận định thế nào về sự kiện này?

tin liên quan Cổ phiếu Vinhomes giao dịch thỏa thuận kỷ lục 1,35 tỉ USD Đúng 9 giờ 55 phút ngày 18.5, 267.800.000 cổ phiếu Vinhomes mã VHM đã được giao dịch thành công, đạt giá trị hơn 30.700 tỉ đồng (tương đương khoảng 1,35 tỉ USD). Đối với Vinhomes, sự kiện này có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển và tạo thêm kênh huy động vốn dài hạn cho công ty. Thông qua niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, chúng tôi mong muốn góp phần gia tăng quy mô và chất lượng, thu hút các nhà đầu tư chất lượng trong và ngoài nước đến với thị trường chứng khoán VN. Đúng 9 giờ 55 phút ngày 18.5, 267.800.000 cổ phiếu Vinhomes mã VHM đã được giao dịch thành công, đạt giá trị hơn 30.700 tỉ đồng (tương đương khoảng 1,35 tỉ USD). Đối với Vinhomes, sự kiện này có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển và tạo thêm kênh huy động vốn dài hạn cho công ty. Thông qua niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, chúng tôi mong muốn góp phần gia tăng quy mô và chất lượng, thu hút các nhà đầu tư chất lượng trong và ngoài nước đến với thị trường chứng khoán VN.

Phiên giao dịch tỉ đô của Vinhomes không chỉ phản ánh triển vọng tích cực của thị trường VN mà còn góp phần tạo động lực cho các công ty tư nhân trong nước hướng ra thị trường vốn quốc tế, tìm kiếm các cơ hội từ các luồng vốn ngoại.

Trước khi lên sàn, các công ty thường liên tục công bố thông tin tốt, tổ chức roadshow, giới thiệu tiềm năng nhưng Vinhomes lại khá kín tiếng, hầu như không để lọt thông tin nào ra ngoài, bà có thể cho biết lý do của sự im ắng này?

Chúng tôi muốn thử sức mình trên thị trường vốn quốc tế nên đối tượng chính của đợt IPO lần này là các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi cũng tổ chức các đoàn đi roadshow tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới như New York, London, Hồng Kông, Singapore... Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là hữu xạ tự nhiên hương nên chúng tôi không quảng bá nhiều.

Báo cáo nghiên cứu thị trường của nhiều tổ chức uy tín cho thấy dù trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) ảm đạm, thanh khoản của các dự án Vinhomes vẫn rất tốt. Bà có thể cho biết vì sao Vinhomes duy trì được vị thế này?

Để làm được điều này, trước hết, Vinhomes phải mang đến cho thị trường những sản phẩm đẳng cấp với chất lượng tốt thật sự. Các dự án Vinhomes đều nằm ở các khu vực giao thông thuận lợi và có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng… Mặc dù có những lúc thị trường gặp khó khăn về vốn, giá nguyên vật liệu, nhân công tăng, song gần như chúng tôi không trễ hẹn với khách hàng về tiến độ và chất lượng bàn giao nhà.

Đặc biệt, nhà của Vinhomes bao giờ cũng kèm với các tiện ích đồng bộ ngay từ khi đi vào hoạt động, như đường sá, các công trình công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, trường học… cùng với các dịch vụ quản lý vận hành bài bản, chuyên nghiệp, mang đến không gian sống chất lượng cho cư dân. Chiến lược phát triển của Vinhomes rất năng động và linh hoạt. Điều đó giúp chúng tôi có thể trụ vững và phát triển được, ngay cả khi bối cảnh chung không thuận lợi.

Được biết chiến lược phát triển mới của Vinhomes là phát triển ra vùng ven các thành phố lớn, bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về chiến lược này?

Đúng thế, trong thời gian tới, Vinhomes sẽ tập trung phát triển mạnh dòng sản phẩm nhà ở đại chúng với thương hiệu VinCity tại vùng ven các thành phố lớn, cách vùng lõi 20 - 30 km. Từ đó tạo lập các khu đô thị vệ tinh với quy mô lớn, cơ sở hạ tầng phát triển và tiện ích đồng bộ, nhằm hướng tới phân khúc khách hàng đang chiếm tỷ trọng rất lớn tại VN.

Vì sao Vinhomes lại chọn mô hình đô thị vệ tinh, trong khi trước nay chỉ tập trung vào các dự án ở trung tâm?

Chiến lược này của chúng tôi nhằm ủng hộ chủ trương giãn dân ra khỏi lõi trung tâm Hà Nội và TP.HCM, qua đó góp phần giảm tải gánh nặng giao thông, ô nhiễm… Sự xuất hiện của các khu đô thị có hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại và năng động, giá hợp lý sẽ tạo ra các trung tâm phát triển mới, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương. Đây là xu thế tất yếu tại các nước phát triển và chúng tôi tin đó cũng là xu hướng tất yếu tại VN.

Thực tế cũng đã có doanh nghiệp công bố kế hoạch xây dựng BĐS vệ tinh, vậy Vinhomes sẽ cạnh tranh thế nào khi chuyển ra "vùng ven", thưa bà?

Thế mạnh của Vinhomes là hệ sinh thái của Vingroup gồm trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học… với chất lượng dịch vụ tốt từ vệ sinh, kỹ thuật đến việc đảm bảo an ninh, an toàn PCCC… Chúng tôi không chỉ bán căn hộ, chúng tôi bán cả một môi trường sống an toàn, thân thiện với đầy đủ các dịch vụ cho cư dân.

Năm 2019 được dự báo là năm đầu của chu kỳ suy thoái, bà đánh giá và dự báo thế nào về thị trường BĐS trong thời gian tới? Chu kỳ này sẽ tác động gì đến các doanh nghiệp BĐS nói chung và Vinhomes nói riêng?

Với các tín hiệu tích cực như GDP tăng trưởng tốt, lạm phát ổn định, dòng vốn FDI tăng cao, tỷ lệ thu nhập trung bình tăng, nhu cầu nhà ở tăng, chúng tôi cho rằng đà tăng trưởng của thị trường giai đoạn 2015 - 2017 sẽ tiếp tục lan tỏa sang năm 2018 và các năm tiếp theo.

Riêng Vinhomes khi chuyển sang phân khúc nhà đại chúng, phân khúc luôn có nhu cầu rất lớn về nhà ở nên sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào chu kỳ lên xuống của thị trường. Chúng tôi tin tưởng rằng, khi các khu đô thị tại vùng vệ tinh của thành phố lớn có đầy đủ tiện ích về cơ sở hạ tầng, đường sá, bệnh viện, siêu thị, trường học… sẽ là sản phẩm thu hút khách hàng, duy trì sự phát triển bền vững cho Vinhomes trong dài hạn.