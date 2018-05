Phạt chủ đầu tư bán 'chui' căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Cụ thể, Công ty Thuận Việt bị phạt hơn 100 triệu đồng đối với hàng loạt lỗi vi phạm như kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện, không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định; không báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng; thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình không đúng trình tự, thủ tục quy định…



Dự án chung cư New City nằm trong chương trình tái định cư 12.500 căn của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án này đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức của TP cho chuyển từ nhà tái định cư sang nhà thương mại nhưng chủ đầu tư là Công ty Thuận Việt đã đem bán gần hết hơn 1.300 căn hộ với mức giá lên đến 70 triệu đồng/m2.

Khách hàng mua căn hộ tại đây, khi tiến hành ký thỏa thuận sẽ đặt cọc 100 triệu đồng, 7 ngày sau nộp tiếp 10% (chưa bao gồm VAT), một tháng sau thanh toán tiếp 20%, đến khi chủ đầu tư gửi thông báo lên ký hợp đồng mua bán là đã thanh toán 30%; khi ký hợp đồng mua bán sẽ thanh toán 65% tiếp theo để nhận nhà. Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho biết đến nay họ đã đóng 95% nhưng chưa nhận được nhà. Một điều khuất tất nữa tại dự án này là đến nay ngay cả tiền sử dụng đất dự án vẫn chưa có quyết định đóng từ nhà nước. Lãnh đạo Sở Xây dựng xác nhận dự án New City chưa hoàn tất tiền sử dụng đất, tức là chủ đầu tư chưa có đủ giấy tờ về pháp lý của dự án.

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM, đến nay hồ sơ nộp tiền sử dụng đất dự án New City chưa tới sở này. Do vậy dự án New City sẽ rất khó khăn khi chủ đầu tư chưa đóng tiền sử dụng đất đã đem bán căn hộ và thu trước một khoản tiền sử dụng đất từ khách hàng.

Một vấn đề gây khó hiểu nữa là dự án này nằm trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, nằm trên đất công nhưng lại không bán đấu giá mà TP đem giao cho doanh nghiệp. Trong khi rất nhiều khu đất, chung cư khác không sử dụng TP đang đem bán đấu giá để thu hồi vốn.