Sáng 21.10, tỉnh Nghệ An và Tập đoàn xi măng The Vissai tổ chức lễ mở cầu cảng của Cảng biển quốc tế Vissai tại xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Cảng biển này có thể phục vụ tàu 7 vạn tấn ra vào.