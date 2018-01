Sau Hà Nội, The Arena tiếp tục làm nóng thị trường Khánh Hòa

Đây là sự kiện tiếp theo ghi dấu ấn của The Arena trên lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, mang đến cho thị trường du lịch một góc nhìn mới mẻ về phong cách nghỉ dưỡng giải trí, nơi gắn kết tình thân gia đình, bạn bè - giao lưu văn hóa - kết nối cộng đồng.

Sự kiện diễn ra sôi động với nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn dưới bàn tay dàn dựng công phu của nhạc sĩ Quốc Trung cùng các nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng như ca sĩ Phương Vy Idol, ban nhạc Linh Ka… Mỗi một tiết mục được ví như một thước phim thu nhỏ đầy chân thực, sống động về khung cảnh nên thơ, trữ tình của biển Bãi Dài qua những giai điệu nhẹ nhàng, mượt mà, lắng đọng của dòng nhạc Acoustic làm nổi bật nên vẻ đẹp tự nhiên, lãng mạn với biển xanh - cát trắng - nắng vàng. Khách mời như được hòa mình với không gian sầm uất của phố đi bộ tại The Arena cùng thú vui nấu nướng tại khu ẩm thực Food Street với màn biểu diễn nghệ thuật Broadway cuồng nhiệt hay được tận hưởng không khí bốn mùa lễ hội vui tươi tại Quảng trường Arena rộng lớn… Đây cũng chính là những gì chủ đầu tư Vịnh Nha Trang muốn mang đến cho khách hàng trong tương lai, đó là một chốn nghỉ dưỡng, vui chơi ngập tràn tiện ích mà chỉ cần đến một lần là không muốn rời chân đi, khuấy đảo những khoảnh khắc đam mê và say sưa bất tận.

The Arena tọa lạc tại lô 14D đường Nguyễn Tất Thành, TP.Cam Ranh nằm trong quy hoạch khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh có quy mô 29 ha. Với vị trí vàng, dự án vừa được hưởng lợi về cảnh quan thiên nhiên lẫn cơ sở hạ tầng giao thông. Theo đó, du khách chỉ mất khoảng 3 phút để di chuyển tới sân bay quốc tế Cam Ranh, 15 phút đến TP.Cam Ranh và 30 phút đến TP.Nha Trang…

Dự án sở hữu thiết kế kiến trúc ấn tượng với 4 tòa condotel hình tổ chim yến mềm mại lượn sóng - một trong những đặc trưng của Khánh Hòa được phát triển theo chủ đề tứ đại bất biến trong vũ trụ là Đất - Nước - Lửa - Khí nhằm tạo nên sự cân bằng, thịnh vượng cho gia chủ. 100% căn hộ condotel tại The Arena đều hướng biển và 90% view trực diện biển đón nắng, gió tự nhiên bên bờ Bãi Dài kết hợp hệ thống 30 tiện ích phong phú, hứa hẹn trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng giải trí ở Khánh Hòa.

Điểm nhấn của The Arena là Quảng trường trung tâm với khán đài được thiết kế giật cấp ghế ngồi lên đến 15.000 người giống như các đấu trường La Mã cổ xưa, đó là phố đi bộ The Arena nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm với hai bên là hệ thống trung tâm thương mại, các cửa hàng thời trang, những quán ăn nhanh, phố ẩm thực Food Street, chợ hải sản tươi sống Seafood để du khách có thể thỏa thích mua sắm, thưởng thức và tự tay chế biến những món ăn ngon mang đặc trưng vùng miền của địa phương hay đắm chìm vào những sàn diễn đường phố cuồng nhiệt…

The Arena còn nổi bật nhờ công trình bể bơi Olympic giật cấp 3 tầng chia làm 3 phân khu dài 500 m chạy dọc bờ biển gồm bể nước mặn, bể nước ngọt và bể nước khoáng nóng sử dụng nguồn nước biển tự nhiên lấy trực tiếp từ Vịnh Cam Ranh. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động vui chơi như lái ca nô, lướt sóng, lặn biển, múa ba lê nước, xiếc cá heo… kết hợp hệ thống pool bar cao cấp.

Dự án còn sở hữu hàng loạt các tiện ích đa dạng khác như: bến du thuyền, khu Beach bar - Beach party, Gym & Spa, Zipline cáp treo giữa tòa nhà, các loại hình thể thao dưới nước… Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và bàn giao vào tháng 12.2019.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tính hết tháng 11.2017, khách quốc tế đến Nha Trang đạt hơn 1,8 triệu lượt, tăng hơn 170% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu du lịch ước đạt 17.000 tỉ đồng, tăng 30,8% so với năm 2016. Sự ra đời khác biệt của The Arena đã mang tới cho Cam Ranh một “làn gió mới” cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Khánh Hòa, hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ của mọi du khách trong và ngoài nước.

Trước đó, Lễ ra mắt The Arena được tổ chức tại Hà Nội đã gây ấn tượng trước hơn 1.000 khách tham dự với các chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện toàn bộ những nét mới lạ của dự án. Tối cùng ngày, đêm nhạc The Arena First Christmas cũng được tổ chức, đánh dấu sự xuất hiện của chương trình giải trí gắn với thương hiệu The Arena đã thu hút đông đảo công chúng, thổi bùng những phút giây thăng hoa đúng như tinh thần của The Arena mang lại.

