Sau vụ cháy ở Carina Plaza, mặt nạ chống khói, thang thoát hiểm hút hàng

Chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh các dụng cụ phòng cháy chữa cháy, mặt nạ chống khói, thang dây thoát hiểm trên đường Lương Thế Vinh, quận Tân Phú, TP.HCM cho biết: “Mấy ngày gần đây, lượng người đến mua và đặt hàng qua điện thoại các sản phẩm như mặt nạ chống độc, chống khói, thang dây thoát hiểm tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Thậm chí sản phẩm thang dây thoát hiểm “cháy" hàng” .

Tại cửa hàng này mặt nạ chống độc, chống khói do Trung Quốc sản xuất có giá từ 200.000 - 300.000 đồng/chiếc. Trong khi đó thang dây thoát hiểm có giá từ 100.000 - 150.000 đồng/mét, nhưng không còn hàng để bán. Các loại bình chữa cháy cũng hút hàng. Loại 4kg dạng bột giá 250.000 đồng/bình, loại 3kg dạng khí CO2 giá 450.000 đồng/bình.

Ảnh: Q.Viên Mặt nạ chống độc, chống khói do Trung Quốc sản xuất có giá từ 200.000 - 300.000 đồng/chiếc

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mặt nạ chống khói, khí độc được bày bán ở đây làm bằng vật liệu chống cháy, bên ngoài phủ lớp bạc nhôm để ngăn sự bức xạ nhiệt cao, tránh gây tổn thương vùng đầu cho người sử dụng. Phần mặt kiếng phía trước trong suốt, rộng đủ tầm quan sát để chạy thoát thân. Bề ngoài phủ lớp phản quang để nhân viên cứu hộ dễ nhận ra. Một nửa mặt nạ là cao su mềm, sử dụng dễ chịu, kích thước phù hợp với mọi lứa tuổi, độ kín tốt, lọc khí và ngăn khí độc hiệu quả. Tầng lọc chất độc là chất liệu than hoạt tính, tầng lọc khói bằng chất liệu sợi siêu mịn, có khả năng ngăn khói độc CO, HCN, HCl, HF, NO, HBr, S… và các khí độc khác sinh ra trong quá trình cháy.

Chị Thúy An, một khách hàng đến mua sản phẩm cho biết từ khi chung cư Carina Plaza bị cháy làm chết nhiều người, chị mới nghĩ đến việc phải trang bị cho gia đình mỗi người một chiếc mặt nạ chống khói. Theo chị An, với giá vài trăm ngàn một chiếc mặt nạ thì chẳng đáng là bao so với mạng sống.

Ảnh: Q.Viên Một bộ thang dây thoát hiểm

Tại một công ty chuyên cung cấp thiết bị bảo hộ lao động, trong đó có các thiết bị dùng khi có hỏa hoạn trên đường Đồng Đen, quận Tân Bình (TP.HCM) cũng có bán các loại mặt nạ chống khói, chống độc và thang dây thoát hiểm, đai thoát hiểm.

Bà chủ công ty là chị Châu Mỹ Dung cho biết: “Lượng khách mua và liên hệ mấy ngày nay tăng đột biến. Phần lớn là khách hàng cá nhân tìm mua mặt nạ chống khói, chống độc, thang dây, đai thoát hiểm”.

Chị Dung cho biết tại đây có bán loại mặt nạ thông dụng dùng một lần hàng Trung Quốc giá 195.000 đồng/chiếc. Mặt nạ cao cấp có hàng của Hàn Quốc giá 950.000 đồng/chiếc. Loại này sử dụng được nhiều lần và có thể dùng trong các xưởng công nghiệp để chống độc. Còn sản phẩm mặt nạ do Nga sản xuất giá từ 350.000 - 400.000 đồng/chiếc.

Trong khi đó thang dây thoát hiểm hàng Việt Nam có giá trung bình 75.000 đồng/mét, có thể chịu lực 450kg.