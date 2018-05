Siêu xe 2 bánh

Là con cưng của một thương hiệu “sang chảnh” như Lamborghini, các mẫu xe đạp này được sinh ra để dành riêng cho những biker mê công nghệ và tất nhiên là có... điều kiện.



Sau 5 năm tập trung nghiên cứu công nghệ, thử nghiệm các phát kiến về thiết kế và “bỏ túi” 4 bằng sáng chế quốc tế, Lamborghini vừa ra mắt xe đạp điện tử e-bike đầu tiên tại bảo tàng của hãng này ở Sant’Agata Bolognese (Bologna, Ý) vào tháng 4 vừa qua.

E-bike, sản phẩm đánh dấu sự hợp tác giữa Lamborghini và Hãng công nghệ Italtechnology, gồm 2 phiên bản: mẫu xe leo núi và mẫu xe đường trường.

Bulls E-stream Evo AM 4

Phong cách không thua gì “đàn anh” 4 bánh

Xe leo núi e-bike dành cho những người say mê các hoạt động ngoài trời cũng như người theo đuổi phong cách sống năng động. Trong khi đó, xe đường trường được thiết kế để người đạp đạt được tốc độ tối đa theo quy định một cách dễ dàng và hiệu quả.

Tất nhiên, xe đạp của Lamborghini cũng phải phong cách không thua gì đàn anh 4 bánh vốn làm nên thương hiệu cho nhà sản xuất của Ý này. Chương trình Ad Personam vốn áp dụng cho siêu xe cũng có giá trị đối với dòng xe 2 bánh này và theo đó, các khách hàng sẽ được lựa chọn màu xe theo bảng màu dành cho xe hơi.

Thật ra, Lamborghini khá chậm chân trong cuộc chạy đua e-bike so với các hãng khác. Còn xét về mặt quốc gia thì Ý cũng chậm hơn so với Anh và Đức ở mảng này. Hơn một nửa số lượng xe đạp bán ra ở Đức là xe đạp điện tử trong khi châu Úc, New Zealand được xem là thủ phủ của xe đạp điện tử.

Phải đến tháng 5 mới biết giá của mẫu xe e-bike Lamborghini khi những chiếc xe lên kệ bán lẻ. Và chắc hẳn, với sự góp mặt của Lamborghini, danh sách những mẫu xe đạp điện tốt nhất năm 2017/2018 của trang Electric Bike Review sẽ thay đổi.

Haibike Sduro HardNine 4.0 Electra Loft Go i8

Điểm mặt những anh tài

Thử điểm mặt 5 anh tài trong nhóm này. Giá cao nhất thuộc về chiếc xe đạp leo núi BULLS E-Stream EVO AM 4, đời năm 2018 và giá 5.400 USD, của hãng BULLS Bike (Mỹ). Hãng này cũng góp thêm 1 chiếc nữa trong danh sách này là BULLS E-Stream EVO 3 Carbon 27.5, đời 2017 và có giá thấp hơn một chút: 4.600 USD.

Tern Vektron Lamborghini e-bike

Trong khi đó, chiếc Electra Loft Go! 8i (giá 2.800 USD) được đánh giá cao về mẫu mã và được xem là chiếc xe đạp đầy phong cách để dạo quanh phố phường. Sau khi sạc đầy pin khoảng 3,5 tiếng, Electra Loft có thể chinh phục quãng đường trong thành phố từ 40 đến 120 km, tùy chế độ chọn.

Nếu chiếc Gazelle Arroyo C8 HMB (giá 3.500 USD) được gọi là chiếc xe unisex, hợp với cả nam và nữ thì Tern Vektron (cũng cùng phân khúc giá này) được thiết kế dành riêng cho phái mạnh và những bạn nữ mạnh mẽ.