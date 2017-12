Theo Russia Today, từ đầu năm đến nay, ngành công nghiệp dầu thô phát hiện được chưa đầy bảy tỉ thùng năng lượng tương đương dầu thô, giảm so với mức tám tỉ thùng hồi năm ngoái. Số dầu được phát hiện trong năm ngoái đã là thấp nhất kể từ thập niên 1940. Số dầu thô được phát hiện trong năm 2017 giảm hơn một nửa so với mức khoảng 15 tỉ thùng dầu được phát hiện giai đoạn 2014 - 2015, và giảm mạnh so với mức 30 tỉ thùng dầu được phát hiện trong năm 2012.



Đây là kết quả của năm thứ ba liên tiếp ngân sách thăm dò dầu khí tương đối thấp. Nhiều hãng dầu mỏ giảm chi tiêu thăm dò giếng mới khi thị trường bắt đầu suy giảm từ năm 2014. Hiện họ chưa khôi phục hoàn toàn khoản chi tiêu đó về lại mức trước năm 2014.

Sonia Mladá Passos, chuyên gia phân tích tại hãng Rystad Energy, cho biết: “Chúng tôi chưa từng thấy điều này kể từ thập niên 1940. Lượng dầu phát hiện trung bình là 550 triệu thùng/tháng. Đáng lo ngại nhất là thực tế tỷ lệ thay thế dự trữ trong năm nay chỉ đạt 11% cho cả dầu và khí đốt, thấp hơn nhiều so với mức 50% của năm 2012”.

Tỷ lệ thay thế dự trữ so sánh lượng dầu thô được phát hiện với lượng dầu thô được sản xuất trong cùng một năm. Ngành công nghiệp dầu khí cần phát hiện 100% lượng dầu sản xuất để tránh tình trạng hao hụt dự trữ. Dù vậy, 2006 là năm cuối cùng ngành dầu khí có tỷ lệ thay thế dự trữ đạt trên 100%, theo Rystad Energy.

Công ty này cũng cho biết nguồn tài nguyên được phát hiện trên mỗi giếng dầu cũng giảm trong năm 2017. Đơn cử, các mỏ dầu ngoài khơi được phát hiện trong năm 2012 trung bình chứa 150 triệu thùng dầu, song hiện chỉ chứa khoảng 100 triệu thùng dầu. Các mỏ dầu nhỏ hơn thường ít mang lại hiệu quả kinh tế, không đủ hấp dẫn để giới doanh nghiệp khai thác, phát triển. Chuyên gia Passos cho hay theo kịch bản giá cơ sở hiện tại, hơn 1 tỉ thùng dầu được khám phá trong năm 2017 sẽ không bao giờ được phát triển, khai thác.

Ba nước khám phá nhiều mỏ dầu mới nhất trong năm 2017 là Senegal, Mexico và Guyana. Kosmos Energy khám phá mỏ dầu Yakaar ở Senegal, Talos Energy khám phá mỏ dầu Zama và ExxonMobil khám phá mỏ dầu ở Guyana.

Thu Thảo