10 người sở hữu 12 tỉ USD



Kết thúc năm 2017, chỉ số VN-Index đạt mức 984,24 điểm. So với cuối năm trước, VN-Index đã tăng được 48%. Tương tự, chỉ số HNX-Index cũng tăng thêm được 46% khi chốt năm ở mức 116,86 điểm. Sự thăng hoa của thị trường khiến hàng loạt cổ phiếu (CP) tăng giá mạnh. Từ đó, số lượng người giàu trên sàn chứng khoán cũng gia tăng đáng kể. Nếu cách đây vài năm, chỉ cần tài sản có trị giá hơn 1.000 tỉ đồng đã có mặt trong danh sách Top 10 dẫn đầu trên sàn thì nay để lọt được vào danh sách này, giá trị tài sản phải hơn 5.000 tỉ đồng.

Theo thống kê, tổng giá trị số CP đang được niêm yết trên sàn chứng khoán VN của 10 người giàu nhất hiện đạt hơn 277.000 tỉ đồng, tương ứng hơn 12 tỉ USD, tăng hơn gấp đôi so với cuối năm trước. Dẫn đầu vẫn là tỉ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (VIC), với tổng tài sản trị giá hơn 124.000 tỉ đồng, tương ứng 5,4 tỉ USD. Khối tài sản này bao gồm 27,4% CP tại VIC do ông Vượng sở hữu trực tiếp và lượng sở hữu gián tiếp qua Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư VN (công ty cũng do ông Vượng nắm quyền kiểm soát). Còn theo xếp hạng của tạp chí Forbes (Mỹ), ông Vượng đang đứng ở vị trí người giàu thứ 501 trên thế giới với tổng tài sản trị giá 4,3 tỉ USD.