Tài xế Grab bị tố quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện truyền thông của Grab cho biết đã nhận được phản ánh của khách hàng N.T.L (Hà Nội) về việc đặt dịch vụ GrabBike cho con gái của mình di chuyển vào ngày 16.5, đối tác tài xế GrabBike Phạm Văn H. nhận chuyến xe mang mã số IOS-3518214-3-721 đã có hành vi quấy rối con gái chị bằng những lời lẽ khiếm nhã.

Cụ thể, chị L. cho biết do gia đình bận rộn nên gần một tháng nay ngày nào chị cũng đặt dịch vụ GrabBike đưa đón con gái 9 tuổi đi học. Sáng 16.5, chị cũng đặt GrabBike và tài xế H. là người nhận cuốc xe đưa cháu bé đến trường. Tuy nhiên buổi chiều khi bé đi học về, chị L. phát hiện con gái có những biểu hiện hoảng loạn, không bình thường.

Sau một hồi gặng hỏi, cô bé kể với mẹ rằng: "Chú ý hỏi con thích màu gì, hỏi mẹ thích màu gì, chú ý hỏi con mặc quần ở trong màu gì, có bao giờ con nhìn thấy ngực mẹ chưa? Có biết mẹ mặc quần ở trong màu gì không, rồi chú ấy hỏi con là cho chú chạm vào quần lót của con được không?”.

Chị L. cho biết rất bức xúc và đã bàn giao tất cả thông tin của tài xế cũng như hành trình chuyến đi cho bên công an.

Trước sự việc này, phía Grab phản hồi: Trong thời gian chờ đơn vị chức năng làm rõ sự việc, công ty đã thăm hỏi khách hàng L. và gia đình, đồng thời đề nghị được hỗ trợ bác sĩ tâm lý, cung cấp xe riêng để đưa đón con gái khách hàng L. Chi phí sẽ do Grab Việt Nam chi trả theo chính sách bảo hiểm tai nạn tự nguyện khi di chuyển trên ứng dụng Grab.

“Về phía tài xế, chúng tôi đã mời đối tác Phạm Văn H. đến văn phòng làm việc để xác minh thông tin và hiện đã tạm ngưng quyền sử dụng ứng dụng Grab của đối tác H. để chờ làm rõ. Grab Việt Nam cũng đã chủ động gửi văn bản đến Phòng An ninh kinh tế (Công an Hà Nội) để đề nghị hỗ trợ làm rõ sự việc. Chúng tôi cam kết sẵn sàng cung cấp thông tin và phối hợp làm việc chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý vụ việc này”, đại diện Grab cho hay.