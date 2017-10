Kết quả này do hành khách đi máy bay bình chọn. Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có tên ở hai danh hiệu: Xếp vị trí thứ 21/25 sân bay có chỗ ngủ tốt nhất thế giới (Top 25 Most Sleep Friendly Airports) và vị trí thứ 19/25 sân bay nối chuyến tốt nhất thế giới (Top 25 Best Airports for Layover).

Trong 2 năm 2016 - 2017, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đầu tư, nâng cấp, cải tạo nhiều hạng mục của nhà ga, nâng cao chất lượng dịch vụ như: Mở rộng nhà ga quốc tế, tăng thêm 7 cửa khởi hành, 2 cầu ống lồng hành khách, khánh thành các quầy hàng miễn thuế mới; mở rộng sảnh Vietjet tại nhà ga quốc nội, bố trí thêm 10 quầy làm thủ tục và 12 kiosque check-in tự động, bố trí lại khu vực làm thủ tục an ninh soi chiếu để tận dụng không gian nhà ga, giúp khu vực xếp hàng của hành khách được mở rộng hơn…



Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã đưa vào sử dụng 20 ghế ngủ miễn phí (với tổng diện tích 100m2), 10 phòng ngủ có tính phí và khu vui chơi miễn phí cho trẻ em rộng 40m2 tại khu cách ly ga đi quốc tế. Các dịch vụ tiện ích này đã được hành khách ủng hộ và đánh giá cao.

Mai Khanh