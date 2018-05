Thép rục rịch tăng giá

Một số DN thép tại thị trường phía nam cho biết dự kiến vào cuối tuần tới, giá bán thép xây dựng sẽ tăng thêm 200.000 đồng/tấn.

tin liên quan Giá thép tăng kỷ lục Đơn cử đối với thép Pomina hay thép Vina Kyoeil, hiện giá bán tại nhà máy đang ở mức 15,2 triệu đồng/tấn thì tuần sau, giá sẽ tăng lên 15,4 triệu đồng/tấn. Trong khi đó, giá bán lẻ các loại thép trên đến tay người tiêu dùng tại TP.HCM đang ở mức 17 triệu đồng/tấn. Mức giá bán lẻ này đã được tăng từ tháng 2 và giữ nguyên đến nay. Nghịch lý là trong tháng 4.2018, một số DN thép giảm nhẹ giá bán ra thị trường khi nguyên liệu đầu vào giảm thì giá bán lẻ của các đại lý đến tay người dùng vẫn không thay đổi.

Giải thích cho lý do tăng giá sắp tới, các DN đều cho biết giá nguyên liệu trong một tuần nay bắt đầu tăng gần 10% so với cuối tháng 4. Cụ thể, phế liệu thép nhập khẩu về VN có giá 355 USD/tấn, tăng 35 USD/tấn so với trước hay giá phôi thép hiện khoảng 570 USD/tấn, cao hơn 30 - 40 USD/tấn. Tuy nhiên, giá này vẫn thấp hơn mức 600 USD/tấn phôi thép đạt được vào đầu năm nay hay mức giá cao nhất của thép phế liệu là 410 USD/tấn vào giữa tháng 3. Thế nhưng không một đơn vị nào đưa ra dự báo giá sắt thép đến cuối năm vì đều cho rằng thị trường diễn biến khó lường.

Giá nguyên liệu thép trên thế giới tăng xuất phát từ việc tiêu thụ ở nhiều thị trường đang tăng cao, nhất là Trung Quốc. Trong báo cáo mới nhất, Hiệp hội Thép thế giới (WorldSteel) cho biết, thị trường thép sau 2 năm biến động và suy giảm thì đã ổn định trở lại vào 2017. Dự báo nhu cầu thép toàn cầu sẽ tiếp tục tăng vào năm 2018 và 2019 trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu vẫn thuận lợi.

Tại VN, trong 4 tháng đầu năm 2018, sản lượng sản xuất và bán hàng của các DN thành viên Hiệp hội Thép VN vẫn tiếp tục đà tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản xuất đạt gần 7,6 triệu tấn, tăng 23,1% và lượng bán hàng đạt gần 6,7 triệu tấn, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 38,8% so với 4 tháng năm 2016. Bên cạnh đó, xuất khẩu cũng đạt hơn 1,56 triệu tấn, tăng 47,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, cả nước vẫn chi ra 3,03 tỉ USD để nhập khẩu 4,28 triệu tấn sắt thép các loại. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sản phẩm này lớn nhất vào VN với 1,82 triệu tấn, trị giá 1,32 tỉ USD, giảm 33,2% về lượng và giảm 12,4 về trị giá.