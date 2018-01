Tại Đồng Nai, địa phương có đàn heo lớn nhất nước, các hộ chăn nuôi cho biết giá bán ra ở mức 30.000 - 31.000 đồng/kg, tăng từ 1.000 - 2.000 đồng so với 10 ngày trước. Với mức giá này, người chăn nuôi vẫn còn lỗ khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg.



Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, giá heo hơi ở miền Trung và Tây nguyên khoảng 33.000 đồng/kg, miền Bắc 35.000 - 36.000 đồng/kg, tăng trung bình 4.000 - 5.000 đồng/kg. Sau nhiều tháng chạm đáy, giá heo hơi những tháng cuối năm 2017 có dấu hiệu tăng trở lại nhưng vẫn không đủ để người chăn nuôi có lãi.

Dự báo đến tết, giá thịt heo nhiều khả năng sẽ tăng thêm do các cơ sở chế biến đang tập trung giết mổ để sản xuất các loại thực phẩm phục vụ nhu cầu tết của người dân. Một nguyên nhân khác giúp giá heo dần hồi phục là do đàn heo thịt hiện còn 27,4 triệu con, giảm đến 5,7% (tính đến hết quý 3/2017) so cùng kỳ 2016. Giá heo hồi phục chậm là do lượng heo quá lứa nhiều nên tổng đàn tuy có giảm nhưng sản lượng xuất chuồng vẫn còn cao. Trong khi giá tại các trại vừa nhích lên thì trên thị trường giá thịt heo đã tăng 10 - 15% trong khoảng 1 tháng qua. Theo khảo sát tại các chợ, siêu thị và cửa hàng, giá phổ biến của một số mặt hàng: đùi 78.000 - 80.000 đồng/kg, vai 72.000 - 75.000 đồng/kg, phi lê 112.000 - 120.000 đồng/kg, sườn 65.000 đồng/kg…

Tổng nguồn cung heo thịt tại VN ước tính chỉ đạt khoảng 41 triệu con trong năm 2018, cung - cầu thịt heo vì thế sẽ cân bằng, Ipsos Business Consulting (công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu) đưa ra dự báo hồi cuối quý 3/2017. Đơn vị này cũng cảnh báo, nếu VN không kiểm soát tốt đàn heo nái, việc tái đàn tăng khi giá heo hơi phục hồi thì sẽ sớm rơi vào vòng khủng hoảng thừa của thị trường.

Hiện thị trường Trung Quốc chưa cho phép nhập khẩu trở lại và chỉ đồng ý về mặt chủ trương sẽ nhập thịt heo sạch đã qua giết mổ, đông lạnh. Chính vì vậy người chăn nuôi cần hết sức thận trọng với những diễn biến giá cả sắp tới. Ở thị trường nội địa, các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước ồ ạt đổ vốn vào ngành chăn nuôi heo với các dự án lên đến vài chục, thậm chí cả trăm triệu USD, đầu tư theo chuỗi từ con giống, thức ăn, trang trại, giết mổ đến cửa hàng phân phối. Các mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ thời gian tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đây là yếu tố mà người chăn nuôi cần chú ý.

Chí Nhân