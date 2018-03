Thu thuế Facebook, Google: Đá qua đá lại

Thất thu hàng triệu USD

Hiện vẫn chưa rõ cơ quan nào đứng ra chủ trì, song lỗ hổng quản lý thuế Google, Facebook đã kéo dài nhiều năm nay do yếu kém, hạn chế và kẽ hở từ chính sách… khiến ngân sách nhà nước mỗi năm thất thu hàng chục, hàng trăm tỉ đồng tiền thuế. Đơn cử như việc các hãng taxi công nghệ Uber, Grab đang thống lĩnh thị trường taxi nội địa nhưng số thuế nộp khá khiêm tốn. Đây cũng là lý do các hãng taxi truyền thống liên tục kiến nghị xóa bỏ bất bình đẳng trên thị trường vận chuyển taxi. Không chỉ gây thất thu thuế, Uber B.V còn nộp đơn kiện quyết định truy thu 53 tỉ đồng tiền thuế của Cục Thuế TP.HCM lần 2. Trước đó, Uber đã nộp đơn kiện Cục Thuế TP.HCM về quyết định truy thu thuế nhưng do đơn kiện chưa đủ tính pháp lý nên tòa bác đơn. Ngày 27.3, ông Nguyễn Nam Bình, Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết cơ quan thuế vừa cung cấp hồ sơ cho bên tòa án. Trước đó, đầu tháng 9.2017, Cục Thuế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và truy thu hơn 66,68 tỉ đồng đối với Công ty Uber B.V (Hà Lan). Trong đó, phạt tiền về hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp gần 10,3 tỉ đồng, truy thu thuế với số tiền gần 51,48 tỉ đồng. Uber phải nộp thêm 4,9 tỉ đồng là tiền chậm nộp tính đến ngày 31.8.2017. Phía Uber đã thực hiện đóng hơn 13,3 tỉ đồng tiền truy thu thuế, phần còn lại Uber không chấp nhận và khiếu kiện ra tòa. Sau đó, Uber B.V khiếu nại lên Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính với lý do hãng này không phải đóng thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa VN - Hà Lan. Bộ Tài chính đã có văn bản bác khiếu nại của Uber B.V về quyết định truy thu 66,68 tỉ đồng thuế của Cục Thuế TP.HCM. Vụ việc hiện đang trong quá trình giải quyết. Tương tự, thị trường đặt phòng trực tuyến VN hiện nay chủ yếu rơi vào tay các hãng nước ngoài như Booking, Agoda nhưng chúng ta hầu như không thu được đồng thuế nào. Trong một lần gặp Bộ Tài chính, đại diện Công ty du lịch Sài Gòn Mũi Né phản ánh, công ty ký hợp đồng với trang Booking.com (trụ sở tại Hà Lan). Theo yêu cầu của cơ quan thuế, trước khi trả tiền cho dịch vụ này, doanh nghiệp phải khấu trừ thuế nhà thầu. Thế nhưng Booking.com không đồng ý vì cho rằng họ được miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa VN - Hà Lan. Chuyên gia tài chính, PGS-TS Ngô Trí Long cho biết, Google và Facebook đang cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho thị trường VN thông qua 2 phương thức: qua các đại lý tại VN và mua bán trực tuyến, thanh toán trực tuyến qua thẻ tài khoản tín dụng hoặc ví điện tử. Nếu thông qua đại lý, các doanh nghiệp trên phải thực hiện nghĩa vụ thuế khi phát sinh doanh thu; nhưng ở phương thức mua bán và thanh toán trực tuyến lại chưa được quy định rõ nên có thể bên mua dịch vụ sẽ tự hợp thức hóa bằng cách mua hóa đơn của một dịch vụ khác. Bất cập này, theo ông Long, để lại hậu quả nghiêm trọng, khi mới đây Cục Thuế TP.HCM qua kiểm tra tại một NH phát hiện tổng số giao dịch của tổ chức, cá nhân VN với Google trong năm 2016 là 248.396 giao dịch với tổng số tiền thanh toán là 222,4 tỉ đồng. Với Facebook, tổng số giao dịch là 175.391, tổng số tiền thanh toán là 450,4 tỉ đồng. Đáng lưu ý, đây chỉ là doanh số giao dịch tại một NH. Các tổ chức, cá nhân thanh toán tiền cho Google và Facebook thông qua các thẻ tín dụng quốc tế như Visa, MasterCard, JCB, Amex... và thường không khấu trừ thuế nhà thầu. “Đó mới chỉ là một NH, nếu rà soát hàng chục NH, tổ chức thanh toán khác thì không biết số tiền thuế thất thu sẽ lớn đến mức nào”, ông Long lo ngại. Anh Vũ - Thanh Xuân