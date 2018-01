Theo Channel NewsAsia, 20 cái tên (xếp theo thứ tự bảng chữ cái) hàng đầu thế giới xét về độ an toàn là: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, Etihad Airways, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Royal Jordanian Airlines, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, Virgin Atlantic và Virgin Australia.



Giám đốc AirlineRatings.com Geoffrey Thomas cho biết: “Các hãng hàng không này là những hãng nổi bật trong ngành về mặt an toàn, đổi mới và sử dụng máy bay mới. Qantas là hãng bay hàng đầu trong hầu hết các khía cạnh hoạt động, vận hành an toàn trong 60 năm qua và không có trường hợp gây chết người nào trong thời sử dụng máy bay phản lực. Tuy nhiên, không chỉ có Qantas an toàn. Những hãng lâu đời như Hawaiian và Finnair cũng có hồ sơ hoàn hảo trong kỷ nguyên máy bay phản lực”.

tin liên quan 10 hãng hàng không an toàn nhất thế giới 2017 Ngoài ra, AirlineRatings.com cũng xếp hạng 10 hãng bay giá rẻ an toàn nhất thế giới, đó là: Aer Lingus, Flybe, Frontier, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia, Thomas Cook, Virgin America, Vueling và Westjet. Ngoài ra, AirlineRatings.com cũng xếp hạng 10 hãng bay giá rẻ an toàn nhất thế giới, đó là: Aer Lingus, Flybe, Frontier, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia, Thomas Cook, Virgin America, Vueling và Westjet.

AirlineRatings.com cho biết họ đánh giá các hãng hàng không dựa trên nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ an toàn, trong đó có hồ sơ về sự cố nghiêm trọng và độ tuổi của đội bay.

“Tất cả các hãng hàng không đều có vấn đề mỗi ngày và nhiều trong số này là vấn đề về sản xuất tàu bay, không phải vấn đề về vận hành hãng bay. Chúng tôi xác định một hãng bay tốt dựa vào cách các phi hành đoàn giải quyết sự cố thiếu an toàn. 20 hãng bay hàng đầu được chọn luôn đi đầu trong việc đổi mới, hoạt động hoàn hảo và sử dụng nhiều tàu bay tân tiến như Airbus A350 và Boeing 787”. AirlineRatings.com ra đời từ tháng 6.2013, đánh giá độ an toàn và dịch vụ của 409 hãng bay trên toàn cầu.

Thu Thảo