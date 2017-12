Trong buổi thông tin báo chí về hoạt động du lịch năm 2017 và định hướng 2018 do Sở Du lịch TP.HCM tổ chức tối qua, đại diện Sở Du lịch cho biết trong năm 2017, thành phố ước tính đón hơn 6,3 triệu lượt du khách quốc tế, đạt 110% kế hoạch năm, tăng 22,8% so với năm 2016. Như vậy, TP.HCM đã lập kỷ lục tăng hơn 1 triệu khách chỉ trong 1 năm. Tổng doanh thu từ ngành du lịch ước đạt 115.978 tỉ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ.

Sở Du lịch TP đặt chỉ tiêu sẽ đón 7,5 triệu lượt du khách quốc tế, tăng khoảng 25% so với 2017; đón 29 triệu lượt du khách nội địa, tăng khoảng 15,2% và tổng thu du lịch đạt 138.000 tỉ đồng, tăng 16,9%.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, thông tin trong năm 2018 sẽ định hướng phát triển du lịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường phát triển nhiều điểm du lịch dịch vụ, liên kết với địa phương, tổ chức nhiều sự kiện tại nhiều điểm đến nhằm phân bổ đều các sản phẩm, dịch vụ.

Bên cạnh những bước tiến nổi bật, ông Bùi Tá Hoàng Vũ cũng cho hay du lịch thành phố còn nhiều khó khăn như thiếu hạ tầng bến bãi để phát triển du lịch tàu biển xứng với tiềm năng, chưa có trung tâm chuyên bán hàng hóa VN và hàng hóa xuất xứ TP.HCM để kích cầu mua sắm.





H.Mai