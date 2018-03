TP.HCM sẽ công khai chung cư vi phạm PCCC

Câu hỏi trên càng bức thiết khi trên địa bàn TP hiện có rất nhiều chung cư (CC), nhà cao tầng không đảm bảo an toàn về PCCC, đe dọa tính mạng người sử dụng nhưng hầu như người dân không biết thông tin. Trong khi đó, những công trình tương tự ở TP.Hà Nội thì chính quyền đã công khai danh sách trên báo chí.



Kiểm tra, công bố ngay

Thực tế làm chặt chẽ là giúp cho thị trường phát triển bền vững, các chủ đầu tư làm ăn bài bản, ý thức triệt để trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm của mình Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA)

Trả lời Thanh Niên hôm qua (28.3), ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định TP sẽ tổng rà soát, công khai danh sách, tên tuổi chủ đầu tư, dự án “có tiền án tiền sự” về chất lượng công trình, quản lý, vận hành, đặc biệt là an toàn PCCC. Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP.HCM, cho biết thêm TP đã có chỉ thị tăng cường trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, chủ đầu tư… trong việc đảm bảo an toàn PCCC. Chỉ thị này quy định cụ thể nhiều nội dung, trong đó có yêu cầu công khai tên tuổi chủ đầu tư, dự án không đảm bảo quy chuẩn về xây dựng, đặc biệt là an toàn PCCC. Thứ sáu tuần này (31.3), TP tổ chức hội nghị quán triệt và thực hiện các quy định, yêu cầu mới đưa ra một cách nghiêm ngặt. Cũng theo ông Hoan, thời gian tổng rà soát CC trên địa bàn sẽ mất 3 - 5 tháng, nhưng qua rà soát phát hiện công trình nào vi phạm sẽ công bố ngay.