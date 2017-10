Kết quả này được khảo sát từ hơn 300.000 độc giả cho giải thưởng Readers’ Choice Awards.

The Reverie Saigon là khách sạn ở Việt Nam vinh dự nằm trong danh sách danh giá này.

Sự công nhận cho những giá trị vượt trội

Khi công bố giải thưởng, trong nội dung giới thiệu về khách sạn, có đoạn viết: "Từ khi khai trương vào năm 2015, The Reverie Saigon đã mang lại một đẳng cấp sang trọng vượt bậc ở TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung".

Giải thưởng ca ngợi vẻ đẹp lộng lẫy của khách sạn với trang trí và nội thất xa hoa từ Ý, ba nhà hàng mang đến trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao, cùng "một quầy bar dài 157 feet trải dài suốt hai tòa nhà, nối liền hai con đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ". The Spa tại khách sạn cũng gây ấn tượng với chi tiết về không gian thoáng rộng đến 13.000 feet vuông cùng hai bể sục Jacuzzi ngoài trời và bể bơi kích cỡ tiêu chuẩn Olympic.

"Sài Gòn sở hữu vị trí chiến lược và là một trong những thành phố hàng đầu châu Á. Du khách cao cấp đến với Sài Gòn luôn mong đợi được tận hưởng những gì tốt đẹp nhất, không chỉ trong phạm vi Việt Nam, mà còn tốt nhất đối với bất kỳ nơi nào trên thế giới. Và giải thưởng đã công nhận The Reverie Saigon chính là một trong những khách sạn hàng đầu thế giới đáp ứng được mong mỏi này” - ông Kai Speth, Phó tổng giám đốc phụ trách Khối Hoạt động và Hiệu quả kinh doanh của WMC Group, Tập đoàn quản lý khách sạn The Reverie Saigon, cho biết. "Sài Gòn sở hữu vị trí chiến lược và là một trong những thành phố hàng đầu châu Á. Du khách cao cấp đến với Sài Gòn luôn mong đợi được tận hưởng những gì tốt đẹp nhất, không chỉ trong phạm vi Việt Nam, mà còn tốt nhất đối với bất kỳ nơi nào trên thế giới. Và giải thưởng đã công nhận The Reverie Saigon chính là một trong những khách sạn hàng đầu thế giới đáp ứng được mong mỏi này” - ông Kai Speth, Phó tổng giám đốc phụ trách Khối Hoạt động và Hiệu quả kinh doanh của WMC Group, Tập đoàn quản lý khách sạn The Reverie Saigon, cho biết.

Từ tạp chí du lịch danh tiếng thế giới

Là một trong những tạp chí sành điệu và quyền lực nhất thế giới trong lĩnh vực du lịch. Condé Nast Traveller có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, mang đến nguồn cảm hứng cũng như kiến thức du lịch hữu ích.

Condé Nast Traveler khai thác thông tin từ mạng lưới các chuyên gia và những người có sức ảnh hưởng lớn để giúp độc giả có được những lựa chọn tuyệt vời nhất về địa điểm ẩm thực hay nghỉ dưỡng ở mọi nơi trên toàn thế giới. Xem danh sách 50 khách sạn tốt nhất thế giới do độc giả Condé Nast Traveller bình chọn tại đây

Theo đó, giải thưởng lần này là sự công nhận về tầm nhìn vượt trội cũng như cam kết kiên định của khách sạn The Reverie Saigon cũng như Tập đoàn WMC Group trong sứ mệnh mang đến những trải nghiệm tuyệt đỉnh cho khách hàng.

The Reverie Saigon - Khách sạn được mệnh danh “6 sao”

Là thành viên của Tổ chức các Khách sạn hàng đầu thế giới (The Leading Hotels of the World), The Reverie Saigon mang đến trải nghiệm hoàn hảo trong không gian lộng lẫy đến say mê, tinh xảo thủ công đến từng chi tiết. Công trình khách sạn góp phần tô điểm vẻ đẹp hiện đại và thịnh vượng của quốc gia với hệ thống phòng nghỉ lớn nhất thành phố bao gồm 286 phòng và suite thượng đẳng cùng 89 căn hộ dịch vụ sang trọng, mở ra tầm nhìn thoáng rộng bao quát khu trung tâm thành phố năng động và duyên dáng nép mình bên sông Sài Gòn.

Không chỉ có thế, cũng như mọi khách sạn muốn vào Top đầu thế giới, tiện nghi trong từng phòng ở The Reverie Saigon hội tụ những thiết kế tinh xảo cùng nhiều tuyệt tác độc nhất từ các thương hiệu nội thất hàng đầu nước Ý, hệ thống phòng nghỉ của khách sạn và khu căn hộ dịch vụ là không gian nghỉ dưỡng tiện nghi tráng lệ. The Reverie Saigon mở ra năm nhà hàng với đa dạng phong cách ẩm thực, khu vực spa và phòng tập thể hình có tổng diện tích 1.200 m2, hồ bơi ngoài trời thoáng rộng cùng 16 phòng hội nghị, yến tiệc được bài trí một cách tinh tế. Không chỉ có thế, cũng như mọi khách sạn muốn vào Top đầu thế giới, tiện nghi trong từng phòng ở The Reverie Saigon hội tụ những thiết kế tinh xảo cùng nhiều tuyệt tác độc nhất từ các thương hiệu nội thất hàng đầu nước Ý, hệ thống phòng nghỉ của khách sạn và khu căn hộ dịch vụ là không gian nghỉ dưỡng tiện nghi tráng lệ. The Reverie Saigon mở ra năm nhà hàng với đa dạng phong cách ẩm thực, khu vực spa và phòng tập thể hình có tổng diện tích 1.200 m, hồ bơi ngoài trời thoáng rộng cùng 16 phòng hội nghị, yến tiệc được bài trí một cách tinh tế.

Khách sạn và khu căn hộ dịch vụ nằm trong tòa nhà phức hợp Times Square cao 164 m, với 8 tầng dành riêng cho khu vực văn phòng cho thuê cao cấp và hệ thống cửa hàng trưng bày sản phẩm của các thương hiệu nội thất hàng đầu nước Ý đang được sử dụng tại The Reverie Saigon.

The Reverie Saigon Tòa nhà Times Square 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM ĐT: (028) 3823 6688 www.thereveriesaigon.com www.facebook.com/thereveriesaigon

Thông tin dịch vụ