Từng phát hiện 78 container “mất tích”



Theo báo cáo của Bộ Tài chính, qua điều tra, Cục điều tra chống buôn lậu (ĐTCBL) phát hiện từ tháng 7.2015 - 1.2016, Công ty TNHH kinh doanh thương mại Tuấn Phát (trụ sở ở Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) đăng ký vận chuyển 180 container hàng gạch men tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, 2, 3 (thuộc Cục Hải quan TP.Hải Phòng) đưa về cảng ICD Gia Thụy (TP.Hà Nội). Sau khi được Hải quan Hải Phòng phê duyệt vận chuyển, có 78/180 container được vận chuyển ra khỏi cảng. Tuy nhiên, Công ty Tuấn Phát không vận chuyển số container trên đến cảng ICD Gia Thụy đúng theo quy định mà tự ý đưa hàng hóa vào nội địa tiêu thụ.

Dù 78 container ra khỏi cảng trong thời gian khá dài nhưng các chi cục không phát hiện hàng hóa chưa được xác nhận trên hệ thống ở chi cục hải quan nơi hàng đến để truy tìm nên Tổng cục Hải quan (TCHQ) chỉ đạo Cục Hải quan TP.Hà Nội, Cục Hải quan TP.Hải Phòng xem xét kiểm điểm trách nhiệm 18 cán bộ liên quan, trong đó cảnh cáo 8 trường hợp, khiển trách 10 trường hợp.

Do vụ việc có dấu hiệu của tội buôn lậu, ngày 22.7.2016, Cục ĐTCBL khởi tố vụ án buôn lậu và chuyển cho Cơ quan CSĐT, Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Lợi dụng hàng quá cảnh để buôn lậu

Giữa năm 2016, TCHQ chỉ đạo Cục ĐTCBL chủ trì phối hợp với các vụ, cục hải quan tỉnh thành rà soát, xác định từ tháng 1.2015 - 30.5.2016 có hơn 100.000 container hàng vận chuyển độc lập từ TP.HCM đi các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước... Trong đó, nhiều trường hợp đã được vận chuyển bằng tờ khai đúng theo quy định, còn lại 168 tờ khai cho 191 container vận chuyển độc lập quá cảnh đi Campuchia của 72 doanh nghiệp chưa xác nhận tình trạng cụ thể (tờ khai hủy, tờ khai ảo, tờ khai đã vận chuyển bằng tờ khai thay thế hoặc chưa hồi báo...).

TCHQ đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan cho Thanh tra Chính phủ và Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vào cuộc điều tra xác minh đối với cán bộ, công chức hải quan có liên quan, nghi vấn có hành vi vi phạm. Qua điều tra, ngày 21.7.2017, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại cảng Cát Lái. Đến nay, TCHQ chỉ đạo Cục Hải quan TP.HCM điều chuyển 26 công chức có liên quan sang vị trí công tác khác và tạm đình chỉ công tác 3 công chức Trần Thanh Tùng, Nguyễn Văn Lâm, Lê Vũ Nam (đây là 3 bị can đã bị Cơ quan CSĐT, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra). Ngoài ra, TCHQ xác định 3 công chức Trần Thanh Tùng (đã bị bắt), T.V.T, P.H.Ph có hành vi vi phạm quy định trong quản lý seal hải quan và đang tiến hành xử lý theo quy định.

Để chấn chỉnh, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về giám sát hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển cửa khẩu, hàng trung chuyển, đảm bảo hàng hóa không bị tháo dỡ, tẩu tán, thẩm lậu trên đường vận chuyển.

Năm 2017, phát hiện 32 container hàng lậu Ngày 28.12, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (thuộc Cục Hải quan TP.HCM) cho biết, trong năm 2017, Chi cục đã thực hiện khám xét, phát hiện 32 container hàng lậu, do 25 doanh nghiệp nhập khẩu qua cảng Cát Lái, Q.2. Trong đó, có 27 container chứa máy móc, thiết bị đã qua sử dụng; số còn lại chứa động cơ, hộp số xe hơi, đồ gia dụng đã qua sử dụng, đặc biệt có tổng cộng gần 1,5 tấn ngà voi. Một số vụ đã được khởi tố hình sự, số vụ còn lại đang xem xét, xử lý. Tại buổi Tổng kết công tác quản lý thị trường (QLTT) năm 2017 chiều qua 28.12, đại diện Chi cục QLTT TP.HCM thông tin, trong năm 2017, cơ quan này đã xử lý 5.158 vụ, thu nộp ngân sách gần 119 tỉ đồng; tiêu hủy hàng giả, hàng cấm, hàng không đủ điều kiện lưu thông có tổng trị giá gần 112 tỉ đồng, tăng hơn 237% so năm 2016. Hiện trị giá hàng tịch thu chờ bán khoảng hơn 49 tỉ đồng. QLTT TP.HCM cũng nhận định việc kinh doanh hóa chất, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ nhập khẩu, hết hạn sử dụng và không đảm bảo chất lượng... vẫn còn quá nhiều phức tạp. Các vi phạm về an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống, chợ tự phát vẫn được phát hiện thường xuyên, gây tâm lý lo ngại cho người tiêu dùng và dư luận xã hội. Đ.Mười - Ng.Nga

