Tiêu thụ kém vì ít tuyên truyền Chiều 17.10, quan sát tại một số cây xăng có bán xăng E5 trên địa bàn TP.HCM cho thấy, đa số cả người bán lẫn người mua đều không “mặn” với sản phẩm này. Tại cây xăng trên đường Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM), dù trời mưa lớn nhưng cả 20 lượt người vào đổ xăng tại đây lúc khoảng 14 giờ không có ai mua E5. Chị Phan Minh Hà, đang đổ xăng cho xe máy, cho biết chị từng “đổ thử” xăng E5 đôi ba lần, nhưng sau nghe bạn bè nói xe máy không nên dùng nhiều loại xăng sẽ nhanh hỏng nên ngưng. “Không phải cây xăng nào cũng có xăng E5 nên thôi không thử nữa, vì đổ lẫn lộn các thứ tôi nghĩ không tốt”, chị Hà nói. Còn tại một cửa hàng xăng trên đường Lý Thường Kiệt (Q.10), nhân viên cây xăng tên Tuấn cho biết: “Số người mua xăng E5 trong một ngày chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không có thói quen hoặc họ không biết có sản phẩm đó hay sao mà không nghe ai hỏi để mua”. Ngoài thói quen, giá xăng E5 cũng được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Tại cây xăng trên đường Lý Thường Kiệt, anh Nguyễn Tuấn Long, chạy Grabbike, nhận xét: “Trong khi chất lượng xăng E5 vẫn còn quá nhiều thông tin về tính an toàn cho máy móc, thì giá xăng E5 thực sự chưa hấp dẫn lắm. Chỉ rẻ hơn vài trăm đồng chưa đủ để người tiêu dùng “đánh đổi” chuyển qua sử dụng một sản phẩm như vậy”. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, giá xăng A92-E5 bán tại cây xăng trên đường Bùi Thị Xuân là 17.730 đồng/lít trong khi giá xăng A92 là 17.990 đồng/lít, chênh nhau chỉ 260 đồng. Theo chuyên gia năng lượng Khương Quang Đồng (Pháp), tại Pháp và nhiều nước phát triển châu Âu, Mỹ, hiện đã triển khai xăng sinh học E10. “Trong khi các nước phát triển và các hãng xe lớn đã nghiên cứu và khẳng định xăng E10 vẫn còn an toàn thì E5 không có gì để bàn. Xu hướng của thế giới là tiến đến hạn chế tối đa sử dụng nhiên liệu khai thác từ thiên nhiên, xe điện được coi là tương lai, thế nên giảm chi phí nhiên liệu lúc này là điều cần thiết. Hiện tại, giá thành một lít cồn tinh rẻ hơn giá thành một lít xăng. Nhưng dường như công tác triển khai sử dụng xăng E5 chỉ bằng mệnh lệnh hành chính chứ chưa chú trọng tuyên truyền cho người dân hiểu rõ”, ông Đồng nói, đồng thời khuyến cáo người sử dụng lưu ý không nên tích tụ xăng E5 quá lâu trong xe để đề phòng thành phần ethanol hút ẩm trong không khí gây nên hiện tượng tách lớp nước trong nhiên liệu, khó khởi động máy. Đồng quan điểm, chuyên gia năng lượng - PGS-TS Nguyễn Lê Ninh nhìn nhận xét từ nhiều góc độ khác nhau thì việc bước đầu đưa xăng sinh học E5 vào sử dụng cho xe cơ giới sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Đầu tiên là giảm thiểu ô nhiễm môi trường và giảm hiệu ứng nhà kính do độ phát thải khí thấp hơn so với khi sử dụng các loại xăng truyền thống. “Tuy nhiên, muốn người dân hưởng ứng chủ trương này thì đặt ra bài toán đối với công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi. Nếu chỉ đầu tư thích đáng cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ mà “quên” đầu tư cho truyền thông, phổ biến khoa học thường thức thì chắc chắn không tạo được sự hưởng ứng tích cực từ dân chúng”, ông Ninh nhấn mạnh. Nguyên Nga