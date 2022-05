Kinh hoàng cảnh xe máy mất phanh khi đổ đèo, 3 người may mắn thoát chết

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người một phen “thót tim”, khi một xe tay ga đang đổ đèo bất ngờ bị mất phanh, lao với tốc độ cao xuống dốc, nhưng may mắn được một người đi xe máy phía sau kịp thời phát hiện và ứng cứu.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng gần 11 giờ trưa ngày 29.5.2022 trên đoạn đường đèo thuộc địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô khách, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường đèo dốc tại khu vực Tam Đảo. Lúc này, tài xế giật mình khi xe khách bất ngờ rung lắc vì bị một xe máy hiệu Honda SH Mode tông mạnh từ phía sau. Chưa kịp hết bàng hoàng, tài xế này tiếp tục không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi chiếc xe tay ga chở theo 3 người (một người đàn ông, một phụ nữ và một em bé) sau cú tông vào xe khách vẫn tiếp tục lách sang phải và vượt qua xe khách, lao xuống dốc với tốc cao.

Không lâu sau đó, từ phía sau xe khách tiếp tục xuất hiện một người đàn ông khác điều khiển xe máy với tốc độ cao, bám theo chiếc Honda SH Mode. Khi đã áp sát, người đàn ông này một tay bóp phanh, một tay vịn vào xe tay ga và níu xe này dừng lại bên lề đường.

Theo thông tin ghi nhận được, chiếc xe tay ga trong tình huống nói trên đang đổ đèo thì bị sự cố mất phanh nên không thể dừng lại. Thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ ngồi trên xe đã liên tục ra tín hiệu cầu cứu, trong khi người đàn ông điều khiển xe đã cố gắng dùng chân ma sát xuống mặt đường, thậm chí lái xe tông vào đuôi xe khách để giảm tốc độ nhưng bất thành.





May mắn, đúng lúc này một người đàn ông lái xe máy khác hiệu Yamaha đã phát hiện và kịp thời đuổi theo, hỗ trợ xe Honda SH Mode giảm tốc và dừng lại kịp thời, tránh được một vụ tai nạn nguy hiểm.

Đoạn video ghi lại toàn bộ tình huống sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền và thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem phải một phen “hú vía” với tình huống xe máy mất phanh quá nguy hiểm, đồng thời bày tỏ sự tán dương đối với hành động dũng cảm của người đàn ông lái xe Yamaha.

Facebook Bình Khang thảng thốt: “Xem đoạn lao nhanh là đã nghi nghi rồi. May mà có bác lái xe số đuổi theo kịp nếu không hậu quả sẽ rất khó lường”. Tài khoản Lê Nam tán dương: “Bác lái xe Yamaha rất dũng cảm và kinh nghiệm. Nhìn thì thấy dễ vậy chứ tình huống ngoài sẽ rất khó. Xe tay ga đang lao dốc vừa lái xe đuổi theo vừa phải vịn lại, hãm phanh sẽ rất nguy hiểm. Cảm ơn bác”.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ quan điểm, cho rằng nên hạn chế việc sử dụng các dòng xe tay ga khi di chuyển đường đèo dốc. Facebook Nguyễn Bảo bình luận: “Nếu kỹ năng lái chưa tốt thì không nên mang xe tay ga đi đường đèo, sẽ rất nguy hiểm nếu chẳng may phanh gặp sự cố”. Đồng quan điểm, nick name Duy Tính cho rằng: “Trong mọi trường hợp đổ dốc, xe số vẫn an toàn hơn vì có thêm sự hỗ trợ từ hộp số. Về số thấp là xe sẽ không lao nhanh được”.