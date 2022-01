Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo TP.Cần Thơ liên quan sai phạm mua sắm thiết bị y tế

Tại kỳ họp, UBKT T.Ư đã xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Căn cứ quy định của Đảng, UBKT T.Ư đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Lương Thanh Hải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, do đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu. Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can đối với ông Lương Thanh Hải để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu.