Kỷ lục đổ 10.000m3 bê tông cho dự án chỉ trong 1 đêm

Đến thời điểm này, đây là khối bê tông lớn nhất miền Nam đã được tổng thầu xây dựng An Phong hoàn thành với chất lượng và sự an toàn tuyệt đối.

Các công tác thi công, nghiệm thu cả ngày lẫn đêm chuẩn bị cho 1 sự kiện hết sức quan trọng, 1 cột mốc và đầy ý nghĩa của tổng thầu An Phong.

Mẻ bê tông 10.000m3 cho móng bè toàn khối lớn nhất miền Nam tính đến thời điểm hiện tại. Khối móng có thiết kế với chiều dày lên tới 3.2m dùng thép phi 32 với tổng trọng lượng hơn 2.000 tấn.





Dự án The Sun Tower tọa lạc tại trung tâm quận 1 với kết cấu 5 tầng hầm và 55 tầng, với chiều cao 240m. Với điểm nhấn là một khối vườn treo từ tầng 35 đến tầng 43 hết sức sáng tạo và là điểm mới lạ về kiến trúc có 1 không 2 tại TP.HCM.

The Sun Tower có diện tích đất khoảng 0,6 ha, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 106,000 m2. Dự án tọa lạc tại 2 góc mặt tiền đẹp nhất khu đô thị Ba Son, vị trí kết nối với nhà ga Ba Son của tuyến metro Số 1. Được mệnh danh là khu đất kim cương duy nhất của quận 1 giáp sông Sài Gòn dài hơn 1km và hai mặt tiền đường lớn là Tôn Đức Thắng cùng Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo một lãnh đạo Tập đoàn An Phong, tại dự án, An Phong đảm nhận vai trò tổng thầu. Cùng kinh nghiệm và năng lực đã được chứng minh qua thực tiễn, An Phong quyết tâm đưa dự án về đích thành công, về mặt an toàn, chất lượng cũng như tiến độ đã cam kết.