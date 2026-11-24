Cách đó không xa, 50 cột đỡ mái của Nhà biểu diễn đa năng vươn lên trên nền trời Bãi Đất Đỏ. Dưới chân kết cấu khổng lồ, ông Mai Văn Tinh, ở An Thới thoăn thoắt làm việc cùng nhóm thợ làm gia công cốt thép. Gương mặt sạm nắng của ông mang dấu vết gần 40 năm lênh đênh ngoài biển.

Sống tại An Thới, ông theo ghe từ năm 13 tuổi. Tuổi thơ khép lại sau những chuyến câu mực, đánh cá giữa bốn bề sóng nước. Ban ngày, ông nhìn mây và hướng gió; ban đêm bám vào ánh đèn, tiếng máy ghe và giọng nói chập chờn qua bộ đàm.

Biển nuôi gia đình nhưng thu nhập thất thường: chuyến thuận lợi được khoảng một triệu đồng, hôm ít cá mực chỉ chừng 300.000 đồng. “Làm việc giữa biển khơi lúc nào cũng nguy hiểm, nhất là những ngày giông bão”, ông nhớ lại.

Khoảng năm 2020, theo ông Tinh, nguồn lợi thủy sản giảm dần, những chuyến biển thưa cá và kém hiệu quả hơn. Sau gần một đời nhìn con nước để tính kế sinh nhai, ông quyết định lên bờ, dù công trường ở tuổi gần 60 là một thế giới hoàn toàn khác.

Năm 2021, ông bắt đầu lại với nghề xây dựng. Đôi tay từng kéo lưới, gỡ cá học cách chăm cây, đóng cốp pha, gia công cốt thép. Việc chưa biết, ông nhìn người khác rồi làm theo. Thay cho những chuyến đi phụ thuộc sóng gió là giờ vào ca, quy trình an toàn và phần việc rõ ràng.