Kylie Jenner thành nữ hoàng Instagram với 300 triệu người theo dõi

Mặc dù ít cập nhật tình hình trên Instagram trong 2 tháng qua, Kylie Jenner vẫn là cái tên có sức hút lớn đối với dân mạng quốc tế. Bằng chứng là trang cá nhân của cô liên tục thu hút lượng lớn người theo dõi và vừa cán mốc 300 triệu. Theo People, mỹ nhân 24 tuổi là phụ nữ đầu tiên chạm đến con số đáng mơ ước này, chính thức trở thành “nữ hoàng Instagram”.

Thành tích 300 triệu người theo dõi khiến cô trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất trên nền tảng mạng xã hội này, chỉ sau siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo với 388 triệu người theo dõi. Hiện tài khoản chính thức của Instagram được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng này với 460 triệu lượt theo dõi.

Tận dụng danh tiếng từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians, Kylie Jenner thành lập thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics và giàu lên chóng mặt. Theo số liệu của Forbes hồi tháng 4.2021, Kylie Jenner hiện sở hữu khối tài sản khoảng 700 triệu USD nhờ khoản thu béo bở đến từ việc kinh doanh mỹ phẩm, quảng cáo, đầu tư… Cô cũng là cái tên được săn đón bậc nhất Instagram với lối sống xa hoa, ngập tràn đồ hiệu, xe sang hay những chuyến du lịch bằng phi cơ riêng hay những bộ ảnh sexy, táo bạo.





Nhờ sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ trên Instagram, Kylie Jenner là một trong những ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất từ nền tảng này. Theo thống kê của Hopper HQ năm 2020, em út nhà Kardashian - Jenner nhận được tới 986.000 USD (hơn 22,4 tỉ đồng) cho một bài đăng quảng cáo trên nền tảng kể trên. Sao nữ 24 tuổi cũng sử dụng mạng xã hội này như một kênh quảng bá hiệu quả cho các sản phẩm thuộc thương hiệu của cô cũng như gia đình.

Kylie Jenner đang ở những tháng cuối thai kỳ và mong chờ chào đón nhóc tì thứ hai của cô với rapper Travis Scott. Sau vụ 10 người thiệt mạng trong Lễ hội âm nhạc Astroworld liên quan đến bạn trai hồi đầu tháng 11.2021, người đẹp 9X mất hút khỏi Instagram và chỉ cập nhật trạng thái trở lại vào dịp Giáng sinh. Trong đêm giao thừa, sao nữ chương trình Keeping Up with the Kardashians đã dành thời gian suy ngẫm về những thăng trầm trong năm qua và cầu chúc mọi người luôn bình an, khỏe mạnh trong khoảng thời gian biến động này.