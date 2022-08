Kyo York tìm kiếm người mẫu nhí tài năng

Ngày 27.8, buổi giới thiệu chương trình So, You Think You Can Model? chính thức diễn ra tại Cung thiếu nhi Hà Nội. Đây là một chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm người mẫu nhí tài năng dành cho các bé từ 5 đến 13 tuổi. Chương trình này sẽ chính thức phát sóng vào đầu tháng 10 trên VTV9.

Trong đó, ca sĩ Kyo York là giám khảo khách mời đặc biệt của chương trình này. Bên cạnh đó, cuộc thi còn có sự đồng hành của nhà thiết kế Ruby Phạm, Hoàng Minh Hà trong vai trò giám khảo chính và MC Minh Hà.

Nói về quyết định nhận lời làm giám khảo cho cuộc thi này, Kyo York cho biết: "So, You Think You Can Model? là một chương trình đặc biệt vì không chỉ huấn luyện kỹ năng người mẫu mà các bé còn được vào nhà chung để sinh hoạt cùng nhau. Trong quá trình đó, ngoài khả năng làm người mẫu, mỗi cá nhân sẽ bộc lộ những tính cách khác nhau. Từng làm việc và cộng tác với nhiều chương trình thiếu nhi nên khi được ban tổ chức giới thiệu chương trình và gửi lời mời, tôi đã sắp xếp thời gian để tham gia".





Được biết, ngoài vai trò ca sĩ, Kyo York cũng có nhiều kinh nghiệm trình diễn thời trang. Hơn thế nữa, anh từng là khách mời cho chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nên Kyo York hoàn toàn tự tin khi xuất hiện tại cuộc thi này.

Song song đó, nam ca sĩ còn cho biết anh sẵn sàng làm giám khảo cho một cuộc thi nhan sắc nếu nhận được lời đề nghị. Kyo York chia sẻ: "Nếu nhận được lời mời chấm thi từ một cuộc thi nhan sắc, tôi nhất định sẽ sắp xếp tham gia. Vì sau mỗi cuộc thi trong nước, Top 3 sẽ tham gia những cuộc thi nhan sắc quốc tế, vì vậy, tôi tự tin khi bản thân là người nước ngoài nhưng có kinh nghiệm và vốn sống ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng mình đủ khả năng để hỗ trợ tốt cho các thí sinh".

Mặt khác, ban tổ chức của chương trình cũng nhấn mạnh đây là một cuộc thi dành cho thiếu nhi nên sẽ hạn chế yếu tố kịch tính, thị phi. Chính vì thế, các bé được huấn luyện cùng nhau thay vì chia nhóm và có huấn luyện viên riêng như những chương trình trước đây. Theo giám khảo Hoàng Minh Hà, điều này cũng giúp các bé đoàn kết, học hỏi và thoải mái khi đến với sân chơi này.