Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ Rolex giá 2 tỉ đồng do thua lỗ sàn Forex

Ngày 18.5, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lã Thị Anh (tức Lã Kỳ Anh, 32 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo KLĐT, khoảng tháng 8.2021, Lã Thị Anh và anh N.M.T (nạn nhân) quen nhau qua mạng xã hội. Khoảng 1 tuần sau đó, anh T. đến nhà Anh tại Q.7 gặp mặt, tặng quà; đồng thời rủ Anh đến nhà mình tại P.Võ Thị Sáu, Q.3 chơi.

Khi đến nhà anh T. chơi, Anh ngủ lại khoảng 1 - 2 ngày và biết được anh T. có chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daytona có giá từ 80.000 USD - 90.000 USD nên nảy sinh ý định lấy trộm. Trước khi xảy ra mâu thuẫn, chia tay nhau, Anh canh lúc anh T. ngủ say, lén chụp lại hình ảnh chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daytona.

Sau đó, Anh gửi hình ảnh chiếc đồng hồ hiệu nhờ T.V.T lên mạng tìm mua 1 chiếc đồng hồ nhái giống mẫu. Khi nghe T.V.T báo giá chiếc đồng hồ nhái là khoảng 13 triệu đồng, Anh chuyển khoản tiền cọc cho T.V.T là 2 triệu đồng. Khi nhận đồng hồ, Anh chuyển thanh toán đủ tiền cho T.V.T.

Đến ngày 11.9.2021, anh N.M.T liên lạc xin lỗi Anh rồi rủ Anh đến nhà chơi và ngủ lại. Khi đi, Anh mang theo chiếc đồng hồ nhái. Khoảng 1 giờ sáng ngày 12.9.2021, Anh lấy đồng hồ nhái đánh tráo đồng hồ hiệu Rolex Daytona. Đến trưa ngày 12.9.2021, Anh và anh T. cãi nhau nên Anh bỏ về.

Chiều ngày 12.9.2021, Anh gửi đồng hồ vừa lấy trộm cho anh T.V.T định giá. Đến trưa ngày 13.9.2021, Anh cầm cố đồng hồ cho anh T.V.T với giá 1 tỉ đồng. T.V.T chuyển khoản cho Lã Thị Anh 970 triệu đồng, còn 30 triệu đồng là phí bảo dưỡng, đánh bóng đồng hồ và tiền lãi.

Tại CQĐT, Lã Thị Anh khai nhận, đã chuyển toàn bộ số tiền 970 triệu đồng để trả nợ, do đầu tư tiền ảo Forex thua lỗ. Trong thời gian này, Anh tiếp tục nhờ anh T.V.T tìm người để bán chiếc đồng hồ.

Ngày 15.9.2021, anh N.M.T kiểm tra tủ thì phát hiện đồng hồ hiệu Rolex Daytona đã bị đánh tráo. Ngày 17.9.2021, anh N.M.T đến trình báo Công an P.Võ Thị Sáu, Q.3. Sau 5 ngày truy xét, Công an Q.3 đã tìm thấy chiếc đồng hồ của anh N.M.T tại nhà của anh P.H.P do trước đó, anh T.V.T gửi đồng hồ cho anh P.H.P để đánh bóng.

KLĐT thể hiện, anh T.V.T không biết đồng hồ của Lã Thị Anh đem thế chấp là tài sản do phạm tội mà có nên không có dấu hiệu tội phạm. Đồng thời, T.V.T yêu cầu Lã Thị Anh hoàn trả số tiền 1 tỉ đồng cầm cố đồng hồ, nhưng đến nay bị can và gia đình chưa bồi thường.