La Queenara - The Prime - 'bình minh mới' trước làn sóng đầu tư bất động sản

Bất động sản nghỉ dưỡng “khớp lệnh” với giới đầu tư

Kể từ đầu năm 2022, những căng thẳng liên quan đến chính trị thế giới khiến nền kinh tế vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, lại thêm “chao đảo” vì gián đoạn chuỗi cung ứng. Theo sát những biến động mới đây của thị trường chứng khoán cùng tốc độ “nhảy múa” của giá vàng, nhiều chuyên gia dự báo thị trường có thể xuất hiện tâm lý dịch chuyển dòng vốn từ chứng khoán sang bất động sản theo quy tắc "bình thông hơi" giữa hai thị trường tài sản.

Có thể thấy, tâm lý nhà đầu tư vẫn thích giữ tiền an toàn trong tài sản và nhiều dữ liệu thống kê đã chứng minh trong 5-10 năm tỷ suất lợi nhuận của nhà đất luôn cao hơn rất nhiều so với các kênh đầu tư khác. Theo đó, giới đầu tư gần đây có xu hướng rút dần dòng tiền ra để quay trở về sản xuất kinh doanh, những kênh sinh lời vốn có hoặc cân nhắc chọn lựa hướng dòng tiền vào bất động sản. Đặc biệt, với tín hiệu du lịch mở cửa trở lại, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng được đánh giá là một kênh đầu tư có nhiều tiềm năng và dư địa phát triển bền vững. Theo báo cáo của DKRA, trong quý I/2022 loại hình bất động sản nghỉ dưỡng có tín hiệu khởi sắc ở hầu hết các phân khúc. Cụ thể, nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng đạt khoảng 1.020 căn, tỷ lệ tiêu thụ đạt 57% (khoảng 579 căn) trên nguồn cung mới.

Nắm bắt cơ hội đó, Đà Nẵng, Quảng Nam đang đứng trước cơ hội mới để trỗi dậy, trở lại tương xứng với tiềm năng và lợi thế của mình với hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng mới được ra mắt cùng sức mua tương đối nhờ du lịch tại khu vực này phục hồi mạnh mẽ. Đó cũng chính là tín hiệu tích cực cho sự “thức giấc” của bất động sản “vùng trũng” nơi đây. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế còn đang “lao đao” bởi hậu Covid-19, các nhà đầu tư có xu hướng dè chừng, cẩn trọng hơn cho việc lựa chọn sản phẩm và quyết định xuống tiền với cho sản phẩm, dự án bất động sản có giá trị cao. Cũng bởi đây cũng chính là cách thanh lọc các dự án bất động sản, chứng minh được chất lượng khác biệt, “vàng ròng vào lửa chẳng phai” trong bối cảnh cung và cầu không “khớp lệnh” như hiện nay.

La Queenara - The Prime đem “bình minh mới” cho nhà đầu tư

Với quy luật "đường mở đến đâu, giá đất tăng đến đó" thì dự án khai thông cầu Ông Điền bắc qua sông Cổ Cò nối liền quốc lộ I và Đô thị cổ Hội An với vùng ven biển thị xã Điện Bàn và Hội An, Quảng Nam là minh chứng. Dự án Cầu Ông Điền trở thành đòn bẩy kích hoạt “sóng” đầu tư bất động sản nơi đây. Điều này cũng là câu trả lời khi không phải ngẫu nhiên La Queenara trở thành sự lựa chọn an cư, đầu tư lý tưởng khi mới ra mắt thị trường vào đầu năm nay.

Được mẹ thiên nhiên ôm ấp, trước biển cả mênh mông, sau là dòng sông Cổ Cò thơ mộng, Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp trên cung đường ven biển tỉ đô Đà Nẵng - Quảng Nam, La Queenara - The Prime" không chỉ đón đầu thịnh vượng từ mọi dòng giao thương mà còn được xem là điểm hẹn thương mại, giải trí nghệ thuật hấp dẫn sôi động mới của Quảng Nam.





Hoà trong bản giao hưởng của thành phố “trước biển, sau sông, kề di sản, tâm giao lộ”, sự xuất hiện La Queenara - The Prime mang đến chuỗi ngày tận hưởng khoảnh khắc nghỉ dưỡng tinh tế đậm "chất riêng". Nơi đây mang tới những phút giây gắn kết giao hưởng văn hóa di sản bên gia đình đa thế hệ và giải trí sôi động nhờ điểm nhấn về quy mô trên 200 ha tích hợp đa dạng với 200 tiện ích đẳng cấp. Qua khung cửa kính, dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, hay trong cơn mưa chiều lất phất, chủ nhân La Queenara - The Prime cũng dễ dàng đón lấy vượng khí của sông Cổ Cò, thưởng lãm vị mặn mòi của biển cả, không gian xanh của dự án khi mật độ xây dựng dưới 30% - tiêu chuẩn của các resort cùng tỷ lệ cây xanh/người gấp chuẩn 20 lần. Không chỉ vậy, 100% các căn shoptel, shopvilla và mini resort đều có 2 mặt tiền, bể bơi, sân vườn thiết kế riêng giúp chủ nhân kiến tạo một cuộc sống xanh thượng lưu.

Ngay từ khi ra mắt, La Queenara - The Prime tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bằng kiến trúc đặc trưng, hài hoà giữa hơi thở Hội An và kiến trúc Pháp theo xu hướng thiết kế “mở”- open building, “trước kinh doanh - sau nghỉ dưỡng”, “trong tĩnh - ngoài động”. Từ đây, thiết kế này giúp chủ nhân phát huy tối đa công năng sử dụng, đem tới một sự lựa chọn hoàn hảo cho cả nghỉ dưỡng hay đầu tư sôi động cho giới đầu tư bất động sản.

Vươn mình kiêu hãnh giữa cung đường biển tỉ đô, La Queenara - The Prime với yếu tố sở hữu lâu dài với suất đầu tư hợp lý là nơi giúp chủ nhân tận hưởng cuộc sống thịnh vượng ngay tại nhà; vừa êm đềm, thư thái lại vừa sang trọng, cao cấp và giúp giới đầu tư sự khởi đầu cho những thành tựu trong tương lai.

Sở hữu vị thế từ vị trí giao điểm trên cung đường tâm điểm, trong hệ sinh thái du lịch toàn diện cùng pháp lý lâu dài, La Queenara - The Prime sẽ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc cho giới đầu tư.