Lạc giữa đại ngàn, mơ màng ‘quỷ núi’

Xe ngang qua cây thông Ngã Ba Tình, vi vu tiếng thông reo, ngắm cái "tình" ở ngã ba con suối bên đục bên trong nằm sâu dưới thung lũng rộng lớn hướng về ngọn núi mang tên Quỷ Núi Suối Ma.

Tấm bảng giới thiệu điểm du lịch Quỷ Núi hiện ra dọc triền núi quanh co uốn lượn, đẹp và chất ngất của xứ mộng mơ. Phóng tầm mắt ra xa, em thấy một quần thể nhiều màu sắc cuốn hút ánh nhìn, trong đó mảng màu tím gợi nhớ về sắc màu của hoa sim tím, hoa mua nơi xứ lạnh, và sắc màu ma mị.

Cặp sừng trâu lớn bậc nhất Việt Nam là điểm check in đầu tiên với môtip đặc trưng vùng cao nguyên lâm phần. Dọc ven đường là con đê chắn lũ với họa tiết vẽ tay mang hơi thở đặc trưng của khu du lịch Quỷ Núi Suối Ma.

Đang mùa dịch Covid-19, nên em được "tắm khử khuẩn" trong một căn phòng nhỏ xinh, em an tâm, bạn an tâm, cộng đồng an tâm.

Mở giác quan đi vào bụng quỷ

Trước khi tiến vào bụng một con quỷ há miệng dữ tợn, em được đón chào nhẹ nhàng lịch lãm với tất cả lòng hiếu khách, chất giọng Đà Lạt vô cùng dễ thương. Văn hóa cúi chào, dạ thưa nơi đây khiến em ấn tượng và hạnh phúc, nhớ hoài.

Nhãn quan của em bắt đầu bị cuốn hút vào ảo giác trên từng bước chân tiến vào bụng quỷ đầy những hình thù kỳ quái, ma mị. Một phim trường 3D cho em trải nghiệm bằng cả Mắt, Tai, Mũi, Thân, và Ý.

MẮT em thấy quỷ lớn quỷ nhỏ lủng lẳng bấu víu khắp nơi, cổ quái dưới ánh đèn lập lòe đủ sắc màu như cõi âm ty địa phủ.

TAI em nghe âm thanh rùng rợn của quỷ trong tiếng vang của núi rừng bạt ngàn, và câu chuyện kể về truyền thuyết Quỷ hiền lương, cứu người - một câu chuyện nhân văn truyền cảm hứng về vũ trụ quan nhân sinh rằng tâm thiện - ác không nằm trong hình hài vẻ ngoài, và triết lý về sự cân bằng tự nhiên sơ khai.

MŨI em ngửi hương khói chốn âm u mù tịch.

THÂN em xúc chạm với vài cơn gió khẽ lạnh lướt qua làm em run run vì tưởng tượng có hồn quỷ nào dễ thương bên cạnh.

Ý nghĩ gì lúc này? Chỉ có em mới biết! Rùng rợn là có thật, nhưng, bình an cũng thật có.

Tiến vào sâu trong cái yết hầu và ruột quỷ, em cứ đi hết cảnh giới như lạc vào cõi âm ty, bỗng đâu, có con rắn thè lưỡi đỏ lòm lóc cóc ngay trên đầu, phát hoảng, hư hư thực thực, suýt chút nữa là khóc thét.

Có bà mụ tóc dài trong bộ đồ trắng muốt, thoạt nhìn em ớn lạnh sống lưng vì trí tưởng tượng của em đang nghĩ về một bà ma già phù thủy sẽ bắt cóc hù dọa em phát khiếp. Nhưng may thay, bà không hại người nhé. Bà mời em bốc một quẻ xăm may mắn đó.

Bạn ơi, những hang ổ quỷ ma há hốc mồm, giăng đầy mạng nhện, những mô hình bộ xương người, xác chết với đầy sắc màu ảo hóa có làm bạn e sợ? Đó sẽ là những căn phòng trải nghiệm lưu trú bao gồm nhà vệ sinh khép kín bên trong - một ý tưởng quá tuyệt vời cho du khách “ngủ trong động quỷ”.

Bên trong thế giới mù tịch, ngẫm về kiếp người ngắn ngủi. Quả thật, sinh ra mình ta, tịch diệt cũng mình ta, vậy ta sống như thế nào để không uổng phí một kiếp người?

Lạc vào cõi mê

Chưa dừng lại ở đó, giác quan của em lại được khơi dậy thêm lần nữa trong một thế giới mê hồn trận: Tiếng suối róc rách từ thượng nguồn chảy về len lỏi trong từng vách đá, ngọn cỏ; công nghệ khói nhân tạo bao phủ giữa những lối đi đầy dương xỉ; thảm thực vật quý hiếm với hơn 19.000 đơn vị cây xanh và "thế giới cá" độc lạ hội tụ về đây vô cùng phong phú, từ hồ cá thần, cá hỏa tiễn, cá bạch tạng, rùa cạn,...; còn được ghé thăm dị nhân với năng lượng lạ trời phú. Tất cả tạo nên một mê hồn trận thanh sạch, đầy năng lượng bình an. Niềm phúc lạc tự nhiên hiển hiện trong tâm thức em khi đến chốn này.

Em bỗng thấy mình nhỏ bé giữa đại ngàn như thể “công chúa lạc trong rừng chỉ chờ một chàng khỉ đột KingKong gắp đi trong yêu thương”.





Len lỏi qua những cung đường dương xỉ đẹp ngút ngàn do đồng bào K’Ho nơi đây kiến tạo, em tiếp tục được tham quan khu trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ: dệt thổ cẩm, đặc sản và nông sản địa phương; bảo tàng trầm hương, đá quý, hoa đá ưu đàm,... Thích lắm, khi thấy góc bếp treo đầy bắp ngô, bảo tàng trưng bày chén cổ, đồ gốm cổ, chum chóe cổ của đồng bào xưa, và cả cái bếp bằng đất, dễ thương dân dã gợi nhớ tuổi thơ bên bếp lò với Mẹ. Những điều bình dị lại luôn tuyệt vời.

Một điều không thể phủ nhận là nam thanh nữ tú xứ mù mây này ai cũng xinh cũng đẹp, với nụ cười và chất giọng nhẹ như gió, mát như mây ngàn, em không quên chụp ảnh làm kỷ niệm một chuyến đi.

Bữa cơm trưa ngon mắt, ngon miệng, ngon cả tâm hồn, với đặc sản địa phương, ngô, khoai, cơm ống tre, gà nướng, chén nước sốt cũng đậm hương vị non ngàn... được bày biện trên mâm tre dân dã. Dễ thương lắm!

Xong cơm trưa, em đi tản bộ một chút, nghĩ, mong sớm mở thêm dịch vụ lưu trú homestay kết hợp các hoạt động về đêm như: lửa trại, nướng ngô khoai, kể chuyện cổ tích của đồng bào, thi người mẫu K’Ho, diễn thời trang đồng bào cổ, phục dựng lễ tết - tục cưới xin của đồng bào cổ, phục dựng nghi lễ ma chay nhà mồ,… và cho khách ở lại trong những lán trại Tây Nguyên, ngủ trên những căn nhà cành cây sẵn có,... thật hứng thú.

Đang trong suy nghĩ thì em nghe tiếng nhạc vang dội thanh âm hùng tráng, cô hướng dẫn viên mời em đi xem văn nghệ tại sân khấu Quỷ Núi, khách cũng hồ hởi kéo về thưởng thức, quay video, chụp ảnh, vỗ tay rần rần, nắm tay nhau nhảy múa cùng đội văn nghệ Quỷ Núi. Mọi hỷ - nộ - ái - ố trong mỗi con người vụt tan biến trước không khí vui tươi như lễ hội, còn chi mà bận lòng. Mê lắm!

Dòng suối ma mị

SUỐI MA là không gian hội tụ nhiều điểm check in thú vị. Trước mắt em là một rừng hoa sim, hoa mua tím đẹp nao lòng. Và tất cả những thứ gọi là “khổng lồ” từ từ hiện ra trước mắt: Cây đàn cổ tranh khổng lồ trưng bày ngay bên bến nước, cây đàn T’rưng khổng lồ, lồng chim khổng lồ, đôi bướm khổng lồ,… khung cảnh đẹp như trong phim cổ trang. Ấy vậy mà, chiều muộn, đêm về, giữa màn đêm đen, lấp ló ánh sáng đỏ như mắt ma bao quanh lạnh ngắt, chiếu xuống những gợn sóng nước giữa khói sương hư ảo dày đặc vẻ ma mị khiến bạn chùn chân nhưng vẫn phải tiến bước để không bị mất hút đằng sau đầy kinh hãi.

Tiến vào LÀNG CỔ TÍCH với những bức tượng chạm khắc trên cây gỗ, và hơi thở của tín ngưỡng phồn thực, những căn nhà chòi lợp lá, căn nhà trên cây,... ở đây tái hiện một ngôi làng tự nhiên của Tây nguyên. Khi khói bếp bay cao len qua tán cây, nghe mùi ngô nướng, thấy quả ổi, quả mít chín,... lại thích ngồi trong làng thưởng thức ngay tại chỗ.

Dọc con Suối Ma, nhiều cây cầu lúc lắc khó đi, ai khéo mới chơi được, em thử bước chân qua cầu thiệt thấy mình không khéo, liền rút lui, kẻo mắc công anh chị lại vớt em từ suối lên. Nhưng trò chơi này tạo cảm giác mạnh, hưng phấn cho các phượt thủ, đừng bỏ lỡ nhé!

Đã nói đến Tây nguyên là nói đến văn hóa nhà Mồ, được tái hiện lại sinh động, nhưng nếu chạng vạng vào đây, ắt sẽ có cảm giác ớn lạnh.

Dọc lối đi, con suối, em và du khách đều tự mình dừng chân trước những tảng đá lớn xen giữa những khóm hoa lá cây cỏ, khắc nhiều bài thơ rất đời thực, sâu sắc của ông Ngô Quang Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên Minh Group - người sáng lập khu du lịch này.

Chợt nhận ra một điều, thế giới nhân sinh quan tự nhiên và cảm quan của con người luôn có sự giao thoa rõ rệt, chỉ là ta có đủ bình tâm tĩnh lặng nhận diện và trân trọng nó ngay trong phút giây hiện tại hay không.

Đảo Ngọc siêu quý - siêu độc - siêu lạ khiến ta xiêu lòng

Qua cây cầu cheo leo ngang con suối, là một bảo tàng đá quý mang tên Đảo Ngọc - điểm tham quan thứ ba sau Quỷ Núi, Suối Ma. Góc nào cũng đẹp - độc - lạ để chụp ảnh. Tay em xúc chạm lên những phiến đá ngọc nhiều vân màu đẹp lạ lùng, mát lạnh, tỏa ra nguồn năng lượng tự nhiên. Mắt em ngắm những tảng đá khổng lồ sừng sững hình tượng kỳ thú. Chân em rảo bước trên lối mòn thạch anh giữa hoa cỏ cũng đủ thấy thư giãn tâm trí.

Đảo Ngọc có mũi thuyền vươn cao, với dòng suối chảy ngược cuồn cuộn dưới sâu, như chiếc thuyền ngược sóng, trên thuyền chở ngọc ngà châu báu, hoa tươi cỏ lạ, chở cả đôi tình nhân tựa đầu vào nhau trên đá ngọc. Năng lượng khí nguyên mạnh mẽ. Phải chăng, con thuyền này chở triết lý về sự phú quý, hạnh phúc, tình yêu viên mãn, phải kham nhẫn vươn mình ngược sóng dữ, vững tay chèo mới có được?

Cũng vậy, giữa muôn vàn đá quý đảo ngọc, có đá trơn nhẵn bóng vân, có đá còn lớp da sần sùi xấu xí, nhưng chính đá xấu chưa mài ấy lại thật quý vì còn nguyên sơ năng lượng bản thể ẩn tàng bên trong: “Những gì quý giá thanh cao, thường nơi ẩn kín tìm nào dễ đâu!?”

Nẻo về hơi thở trong veo

Đủ các cung bậc cảm xúc háo hức - tò mò - buồn vui - ngạc nhiên - hồi hộp - phấn khích - phúc lạc - tự tại đan xen lần lượt vào nhau trong dòng chảy xúc cảm kể từ khi em bước chân đến khu du lịch Quỷ Núi Suối Ma. Từ lúc nào em yêu cái xứ sở này như thể nó là một căn nhà tâm thức an lành, đầy sức thuyết phục để quay lại nương tựa hơi thở bạt ngàn trong veo và lắng sâu trong những tư tưởng nhân sinh thực tại. Chờ một ngày khu du lịch Lạc Dương Tiên Cảnh và Vườn Thiền Vi Diệu Thức thuộc quần thể Khu du lịch Quỷ Núi Suối Ma tiếp tục khai trương, em nhất định sẽ lại trở về cùng người thân và bằng hữu.

Chuyến bay rời xa “Đà Lạt - nàng dâu Tây Nguyên” nhưng tâm hồn em vẫn còn đọng lại đâu đó thật nhiều trên mỗi phiến đá, cành hoa bên mạch suối nguồn Quỷ Núi Suối Ma.