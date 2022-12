Lạc vào đường Bàn Cờ: Nơi hột vịt lộn bán vài ngàn trứng/ngày, hàu chỉ 11k

Quán ốc mang hương vị Hà Nội

Mới xuất hiện được 3 năm, tuy nhiên quán Ốc Béo Hà Nội đã thu hút được một lượng lớn khách hàng trung thành. Từ một quán ốc nhỏ, giờ quán đã có hai mặt bằng đối diện nhau để phục vụ cho khách hàng, chật kín bàn mỗi khi chập tối.

Điểm đặc biệt của quán ốc là đồ ăn được phục vụ trên chiếc mẹt tre lạ mắt và hai chiếc thố sứ nhỏ đựng lá chanh, sả và tỏi ớt. Menu của quán không có quá nhiều loại, chủ yếu là ốc hương, ốc bulot, nghêu, sò điệp,...

Theo chia sẻ của hai chủ quán là chị Nguyễn Thị Yến (31 tuổi) và anh Lê Đức Phương (27 tuổi), hai người mở quán này đơn giản chỉ vì thưởng thức món ốc tại Hà Nội thấy ngon nên muốn mang vào Sài Gòn. Thậm chí thời gian đầu quán chỉ có vài món ốc hấp, luộc đúng “phong cách” bán ốc ngoài Hà Nội. Sau này, để chiều lòng khách hàng nên quán mới bổ sung thêm các loại ốc xào, rang,...

Do muốn lựa chọn nguồn hải sản to, béo, chất lượng tốt nên quán sẽ không có quá nhiều loại. Bù lại, mỗi loại ốc đều được chế biến đa dạng với hương vị sốt độc quyền do anh Phương tự sáng tạo ra. Theo anh chia sẻ, có những loại sốt phải mất đến cả 10 tiếng để chuẩn bị. Tuy nhiên anh vẫn tự tay làm sốt mỗi ngày và không một ai, kể cả…chị Yến biết được công thức sốt.

Là người khá thích ăn ốc và có nhiều quán “ruột” khắp Sài Gòn, chị Bích Anh (20 tuổi, ngụ tại Q.Gò Vấp) nhận xét: “Tôi đặc biệt thích nước chấm tại đây. So với nhiều hàng quán khác, nước chấm ở đây loãng hơn, lạ miệng. Khi cho thêm sả và lá chanh vào cực kỳ hợp. Món ốc hương bơ dừa là món ‘tủ’ của tôi, không bị ngấy mà lại thơm và có dừa cắt lát nhai vui miệng”

Hột vịt lộn mỗi ngày bán 3.000 quả

Mở bán từ 3 giờ chiều, quán hột vịt lộn Cô Vân luôn tấp nập khách tới ăn tại chỗ và mua mang về. Chỉ vỏn vẹn vài món hột vịt lộn, hột vịt dữa, cút lộn, trứng xào me và chân gà nhưng nơi đây luôn có sức hấp dẫn to lớn. Theo chị Trương Thị Ngọc Vân (38 tuổi, chủ quán) chia sẻ, mỗi ngày chị bán hết 3.000 hột vịt lộn, có những ngày lên tới 6.000 quả.

Đã bán hột vịt lộn được 13 năm, nhưng trước đây hột vịt lộn Cô Vân chỉ là một chiếc xe đẩy nằm trên ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Bàn Cờ. Cho đến vài năm gần đây, quán của chị Vân mới được nhiều người chú ý đến và mở được quán ăn rộng rãi, có chỗ ngồi trong nhà.

Ở đây đắt hàng nhất là món hột vịt lộn luộc nước dừa. Qủa trứng không quá to nhưng ngọt nước, thơm và béo bùi. Đặc biệt là hương vị muối tiêu “độc lạ”, khác hẳn những nơi khác. Muối được xay nhuyễn mịn cùng tiêu lốp Đắk Lắk, thơm nồng, vắt thêm chút tắc vào là sánh quyện, dậy vị.





Anh Văn Khang (37 tuổi, ngụ tại Q.Bình Thạnh), một vị khách quen, chia sẻ: “Tôi đã ăn ở đây từ lúc bả (chị Vân) còn bán trên xe đẩy. Hột vịt lộn ở đây ngon, bùi. Ngoài ra tôi cũng thích món trứng cút lộn xào me nữa, lần nào cũng phải gọi một chén 10 trứng. Tuần nào tôi cũng ghé quán 1 - 2 lần, giá cả hợp lí nên ăn rất thoải mái”

Hàu 11.000 đồng vừa rẻ vừa tươi

Ra đời vào năm 2017, Hàu sống Hưng Châu đã sớm trở thành một điểm đến quen thuộc của những thực khách đam mê hải sản, đặc biệt là món hàu.

Khi đến quán, thực khách sẽ được phát cho menu và giấy bút để tự gọi món. Các loại hải sản tươi sống và khay nướng than được đặt ngay trước quán cho khách hàng thoải mái xem và lựa chọn.

Tuy có nhiều loại ốc, sò và nghêu trong menu, hàu vẫn là món được chú ý nhất. Tùy theo mùa, hàu ở đây sẽ có nhiều cỡ nhỏ - lớn - đại với giá giao động từ 11.000 - 20.000 đồng/con. Hàu tươi, béo, dù ăn sống với chanh hay nướng với phô mai, mỡ hành đều vừa miệng.

Chị Trương Thị Châu (32 tuổi, chủ quán) tiết lộ, chị bán hết 60 - 100 kg hàu mỗi ngày. Nhiều khách quen đã ăn ở đây từ khi mới mở, hoặc có những gia đình sống quanh đây cũng thường xuyên ghé ăn. “Quan trọng nhất vẫn là nguồn nguyên liệu”, chị cho biết, “Tôi làm việc với rất nhiều nhà cung cấp và thường xuyên thay đổi tùy theo mùa để chọn được nguồn hải sản tươi ngon nhất”

Thường cùng nhóm bạn tới đây ăn, anh Nhật Minh (29 tuổi, ngụ tại Q.3) chia sẻ: “Đây là chỗ chúng tôi thường hay ghé mỗi khi muốn kiếm chỗ ăn lai rai sau giờ làm. Bọn tôi đã ăn từ hồi hàu ở đây chỉ có 7.000 đồng. Hàu ở đây tươi, giá hợp lí, các loại sốt lại vừa miệng. Gần như tuần nào bọn tôi cũng tới đây”