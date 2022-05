Lâm Đồng: Bắt giữ nhóm phá rừng, phát hiện chủ mưu mang theo súng, đạn

Trưa 11.5, Công an H.Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm 8 người phá rừng, trong đó phát hiện người chủ mưu là Trần Lê Thanh Tú (41 tuổi, ngụ P.4, TP.Đà Lạt) đi ô tô biển số nước ngoài và mang theo súng, đạn.

Trước đó, trong quá trình tuần tra tại tiểu khu 41, xã Đưng K’Nớ (Lạc Dương), lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý, Hạt Kiểm lâm H.Lạc Dương cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, công an bắt quả tang nhóm 4 người đang có hành vi xâm hại rừng, gồm: Lơ Mu Ha In (34 tuổi), Kơ Srũ LuKa (27 tuổi), Kơ Srũ K’Rin (nữ, 29 tuổi) và Kơ Srũ Ha Khuya (21 tuổi, cùng ngụ thôn 3, xã Đạ Long, H.Đam Rông, Lâm Đồng).

Cả 4 người trên khai nhận được Trần Lê Thanh Tú (41 tuổi, ngụ đường Đồng Tâm, P.4, TP.Đà Lạt) thuê phát dọn cây rừng để chiếm đất.

Xác định Trần Lê Thanh Tú đi xe ô tô BS 51NN - 441.11, đang cách hiện trường xâm hại rừng khoảng 1 km, lực lượng chức năng liền tiếp cận. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, Tú rời xe, quăng lại một túi xách và trốn vào rừng.





Kiểm tra khu vực gần ô tô BS 51NN - 441.11, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng dài 73,7 cm, báng gỗ, nòng sắt có khắc chữ CAL22, made in Russia; một ống ngắm hiệu Bushnenn 3-9x, dài 31,2 cm, đường kính đuôi ống 4,2 cm và 13 viên đạn; một ống giảm thanh hiệu Phantom dài 25 cm, đường kính 4 cm; một súng điện tự chế màu đen, nhãn hiệu Adaptor dài 11,5 cm, đầu có 4 đạn kim loại dạng trụ nhỏ và một điện thoại di động…

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện có thêm 3 người cùng tham gia phát cây rừng là: Cơ Liêng Ha Lây (38 tuổi), Kơ S Rú Ha Nốc (36 tuổi), Kơ S Rú Ha Kha (36 tuổi, đều thường trú thôn 3, xã Đạ Long, H.Đam Rông).

Ngày 10.5, Công an H.Lạc Dương và các cơ quan chức năng đưa Trần Lê Thanh Tú cùng nhóm 7 người được Tú thuê đến thực nghiệm lại hiện trường phá rừng tại tiểu khu 41, để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.