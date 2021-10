Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp nghi phạm lẩn trốn trong khu cách ly phòng dịch Covid-19

Ngày 5.10, Công an TP.Bảo Lộc cho biết vừa bắt khẩn cấp Bùi Văn Tâm (31 tuổi, quê Cao Lãnh, Đồng Tháp), là nghi phạm buôn lậu cộm cán trong khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 (tại ký túc xá Trường đại học Tôn Đức Thắng phân hiệu TP.Bảo Lộc).

Tâm là đối tượng cộm cán cầm đầu đường dây buôn lậu lớn ở Tây Ninh với các hành vi lập công ty ma, nhập lậu hàng hóa, mua bán hóa đơn, chứng từ...

Trước đó, vợ của Tâm là Hà Thu Ngọc (27 tuổi, có HKTT ở xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc) đang có bầu trên 8 tháng nên được tỉnh Lâm Đồng cho về địa phương để sinh con. Do đó Tâm tự lái ô tô từ Tây Ninh đưa vợ về TP.Bảo Lộc.





Khi biết Tâm cùng vợ về Bảo Lộc, do không thể vào Lâm Đồng để truy bắt nghi phạm. Công an Tây Ninh ủy thác cho Công an TP.Bảo Lộc điều tra, truy bắt Tâm. Công an TP.Bảo Lộc nhận định nghi phạm Tâm đang lợi dụng việc đưa vợ về Bảo Lộc sinh con để lẩn trốn trong khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 nên đã xin ý kiến Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc để được vào xác minh, làm rõ.

Các trinh sát đã mặc đồ bảo hộ vào khu cách ly tập trung để tiếp cận nghi phạm. Vì quá bất ngờ, Tâm không kịp chống đối, thừa nhận đã tìm cách trốn vào khu cách ly phòng dịch Covid-19.

Công an TP.Bảo Lộc đã thực hiện lệnh bắt bắt khẩn cấp Tâm. Sau đó đưa Tâm và toàn bộ tang vật (xe ô tô, điện thoại, giấy tờ…) đến chốt kiểm dịch Madaguoi bàn giao cho Công an Tây Ninh di lý về Tây Ninh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.