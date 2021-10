Lâm Đồng: Tạm giữ tài xế gây tai nạn làm 2 vợ chồng trẻ tử vong

Chiều 22.10, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) xác nhận đơn vị này vừa bắt giữ Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi, ngụ thôn Tân Tiến, xã Đạ Đờn, H.Lâm Hà, Lâm Đồng), là tài xế điều khiển ô tô 5 chỗ biển số 49A-124.73 gây tai nạn khuya 20.10 làm 2 vợ chồng tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 20.10, tại Km160 Quốc lộ 27 thuộc thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh (Đức Trọng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô biển số 49A-124.73 và xe máy biển số 49B1-583.92 (do anh Đặng Quốc Tuyền, 25 tuổi điều khiển) chở theo vợ là Triệu Mùi Chằn (21 tuổi, cùng ngụ TT.Đinh Văn, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) chạy chiều ngược lại với ô tô. Hậu quả, vợ chồng anh Tuyền tử vong tại hiện trường. Sau khi xảy ra tai nạn, Cảnh rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an H.Đức Trọng phối hợp với Viện KSND H.Đức Trọng, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện, trích xuất camera ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông.





Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định người điều khiển xe ô tô biển số 49A-124.73 là Nguyễn Văn Cảnh, chở theo bạn gái là H.T.M.H (23 tuổi, ngụ H.Lâm Hà).

Do Cảnh bỏ trốn nên Công an H.Đức Trọng tổ chức lực lượng truy bắt. Tại cơ quan Công an, Cảnh khai nhận hành vi điều khiển xe ô tô không có giấy phép lái xe, không làm chủ phương tiện đã gây ra vụ tai nạn nói trên.