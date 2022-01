Làm thế nào để đánh giá chất lượng đào tạo thiết kế khi học online?

Một điều thật may mắn, tại Arena Multimedia, chúng tôi luôn có một thước đo cụ thể cho chất lượng đào tạo: đó là đồ án cuối các học kỳ. Nên chỉ cần nhìn vào các đồ án Bộ nhận diện thương hiệu, Thiết kế Website/App, Phim ngắn, Game Modelling hay phim hoạt hình 3D được cập nhật thường xuyên trên website của trường, các bậc cha mẹ, học viên hay doanh nghiệp tuyển dụng sẽ có một hình dung rõ ràng: Arena đang ở đâu?

Chiêm ngưỡng những đồ án nổi bật tại Arena Multimedia được ra đời giữa mùa dịch

Nếu không tìm hiểu kỹ về Duera, sẽ không ai nghĩ đây là sản phẩm cuối kỳ Graphic Design do học viên Arena thực hiện trong mùa dịch. Những “newbie” vừa mới chập chững làm quen với màu sắc, bố cục, đã phải đột ngột chuyển sang hình thức học online với thử thách lớn: “Khoảng cách địa lý là điều cản trở nhất với chúng mình. Cả nhóm ba thành viên chưa từng gặp riêng nhau ngoài đời nên không thể tránh khỏi những bất đồng khi thực hiện đồ án”, Huỳnh Bảo Nghi, đại diện nhóm chia sẻ. Đối diện với áp lực thời gian, bộ nhận diện thương hiệu xà bông Duera ra mắt trước sự bất ngờ của hội đồng chấm điểm. Mang tinh thần tươi mới, kết hợp phong cách sặc sỡ, pha chút nghịch ngợm theo thiên hướng psychedelic, Duera nhanh chóng chinh phục những con mắt khó tính và trở thành một trong số các đồ án xuất sắc nhất mùa dịch tại Arena Multimedia.

Đánh dấu sự bứt phá trong giai đoạn Covid-19, thiết kế giao diện App GO Fish là điểm sáng nổi bật không thể không nhắc đến của kỳ Web Design. Đánh liều lựa chọn chủ đề khá mới lạ: Tạo ra ứng dụng hỗ trợ cho ngành ngư nghiệp, các học viên Arena đã đối diện với rất nhiều áp lực khi tìm kiếm các thông tin chuyên biệt về thủy sản nhằm xây dựng tính năng cho app. Nguyễn Hồng Hà - Trưởng nhóm GO Fish vui vẻ chia sẻ: “Bây giờ nghĩ lại, chúng mình đúng là không có gì ngoài sự tự tin. Tự tin học online cũng không thể cản trở sự đẹp đẽ của sản phẩm này sau khi hoàn thành. Học online mang đến rất nhiều trải nghiệm thú vị, nó buộc mình phải tập trung hơn và thích nghi nhanh hơn để vượt qua kỳ học khó nhằn này”.

Sẽ thật thiếu sót nếu bỏ quên hai đồ án đặc sắc là 3D Game Design - Matilda và 3D Animation - Hi Little. Được đánh giá là các kỳ học có khối lượng kiến thức lớn, đòi hỏi mỗi cá nhân phải dành rất nhiều thời gian tự rèn luyện kỹ năng, quan điểm của các học viên xuất sắc với việc học online ở hai học kỳ này cũng mở ra nhiều khía cạnh thú vị từ góc nhìn Gen Z. Nguyễn Thị Thảo Vân - Chủ nhân đồ án Matilda chia sẻ: “Nếu cứ tập trung vào những hạn chế của chuyện học online, thì mình sẽ chẳng bao giờ có động lực để tiến bộ. 3D Game là kỳ học rất khó. Trong lúc học thay đổi ba, bốn phần mềm là điều bình thường. Mình may mắn vì có sự hỗ trợ rất lớn từ giảng viên hướng dẫn. Mình dần quen với chuyện học online, thay vì chờ đợi lúc tới trường, mình muốn tận dụng tối đa mọi tài nguyên mà Arena cung cấp để hoàn thiện bản thân”.

Giống Thảo Vân, Lê Tuấn Minh - Đại diện nhóm làm phim hoạt hình 3D - Hi Little cho biết: “Khoảng thời gian đầu học online khiến chúng mình khá lo lắng về hiệu quả làm việc nhóm. Tuy nhiên, sau một thời gian thích nghi thì việc học trong một không gian cá nhân nhưng vẫn có thể kết nối với nhau là một trải nghiệm khá đặc biệt”.





Xuất hiện nổi bật trên Website Arena Multimedia ở chuyên mục đồ án xuất sắc kỳ Filmmaking - “Trận đấu cuối cùng” là một trong số những bộ phim ngắn đặc sắc được sản xuất vào thời điểm học online. Sự thành công của nó xuất phát từ kịch bản, cảnh quay cùng thông điệp xã hội sâu sắc mà những người trẻ tay ngang cố gắng truyền tải tới công chúng. Nhìn lại thành quả lao động, trưởng nhóm Lương Trần bộc bạch: “Mãi đến khi làm đồ án, mọi người mới chính thức nhìn mặt nhau sau khoảng thời gian nghe giọng qua máy tính. Học online là một trải nghiệm đặc biệt, học làm phim online lại càng bất ngờ hơn. Sản phẩm tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng chúng mình sẽ không thể quên những ngày vất vả nhưng cực kỳ vui…”.

Arena Multimedia và tinh thần Learning Has No Lockdown

Thật khó để chúng ta có thể lập tức hòa nhịp vào một hình thức học tập mới, nhưng chờ đợi chắc chắn không phải phương án khả thi.

Với tinh thần Learning Has No Lockdown, Arena Multimedia vẫn đang tiếp tục cập nhật chương trình giảng dạy để phù hợp với thời cuộc. Đi theo dòng chảy của ngành giáo dục trên toàn cầu, chương trình học online được hoạch định kỹ lưỡng, vì nỗ lực không có học viên nào bị ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiếp thu kiến thức trong mùa dịch. Chia sẻ về những đồ án xuất sắc liên tiếp được “ra đời” trong thời kỳ Covid, ThS Vũ Anh Đức - Giám đốc Đào tạo @ Arena Multimedia chia sẻ: “Lý do khiến các đồ án trong mùa dịch lại có chất lượng vượt trội là bởi nhà trường đã có đường lối cụ thể trong quá trình giảng dạy lẫn định hướng cách làm việc từ xa giúp học viên chủ động hơn, không ỷ lại giờ học trên lớp, quen dần với các phương tiện tương tác để trao đổi với giáo viên. Chúng tôi giảng dạy trực tuyến nhưng cho ra đời những sản phẩm đồ án chất lượng, đó là minh chứng chắc chắn nhất cho kết quả đào tạo trong một thời kỳ đầy biến động”.

Arena Multimedia đồng hành cùng bạn bước vào giai đoạn “bình thường mới”. Gia nhập cộng đồng sáng tạo ngay hôm nay để tự tin bứt phá và trở thành thế hệ Happy Designer tiên phong trong năm 2022.

