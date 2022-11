Làm thế nào để kiểm soát làn da khô khỏi bong tróc vào mùa đông ?

Mùa đông - Khắc tinh của làn da khô

Da khô là một loại da rất phổ biến với các biểu hiện dễ dàng nhận thấy đó chính là khô ráp, ngứa và trên bề mặt da xuất hiện những mảng vảy, bong tróc. Đặc biệt vào mùa đông, làn da càng dễ khô tróc, mẩn ngứa, kích ứng nếu không được chăm sóc kỹ lưỡng.

Nguyên nhân là vì thông thường làn da chúng ta sẽ tiết ra các chất hữu cơ như a xít organic hòa cùng với mồ hôi. Các a xít hữu cơ này có vai trò giữ cho da nhờn, mềm mại, chống lại sự xâm nhập của các loại vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, bụi bẩn… Còn vào mùa đông thời tiết lạnh kèm theo hanh khô, cơ thể ít tiết mồ hôi và các a xít hữu cơ, dẫn đến da bị khô, nứt nẻ, sinh ra cảm giác ngứa ngáy.

Bên cạnh đó, thói quen rửa mặt với nước nóng vào mùa đông của không ít chị em phụ nữ cũng là nguyên nhân khiến cho làn da dễ bị khô ráp, lão hóa. Vì nước nóng sẽ làm mở rộng lỗ chân lông và rửa trôi đi lớp dầu tự nhiên của da. Ngoài ra, việc không thay đổi mỹ phẩm phù hợp với mùa đông cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng da khô sạm, sần sùi, mẩn đỏ, kích ứng.

Bí quyết để làn da khô luôn mịn căng, tươi trẻ dù mùa đông lạnh buốt

Dưới đây là 5 bí quyết đơn giản giúp làn da không bị khô căng vào mùa đông và trở nên căng mướt, mịn màng:

Rửa mặt đúng cách

Không phải loại sữa rửa mặt nào cũng có thể chiều chuộng làn da khô cằn vào mùa đông. Bạn nên hạn chế chọn các loại sữa rửa mặt tạo bọt dạng gel hay dạng “foam”. Vì những loại này có đặc tính hút ẩm cao, khiến da trở nên khô căng hơn và gây bong tróc. Thay vào đó, bạn nên ưu ái sữa rửa mặt dạng sữa hoặc dạng kem có chứa nhiều thành phần dưỡng ẩm và giữ ẩm cao.

Image Vital C Hydrating Facial Cleanser là sữa rửa mặt cao cấp của thương hiệu Image Skincare nổi tiếng nước Mỹ, dành cho làn da khô, cực khô, da nhạy cảm, lão hóa. Với kết cấu dạng kem mềm mượt, sữa rửa mặt Image Vital C sẽ nhanh chóng “cuốn trôi” bụi bẩn, lớp trang điểm, bã nhờn dư thừa trên da, khiến lỗ chân lông thông thoáng, ngăn ngừa mụn trứng cá. Đồng thời cấp nước chuyên sâu giúp da căng mượt, không còn thô ráp, bong tróc.

Sữa rửa mặt Image Vital C Hydrating Facial Cleanser còn chứa hàm lượng vitamin A, C, E dồi dào. Giúp phục hồi nhanh chóng vùng da bị tổn thương, nhạy cảm, kích ứng, giúp da mát dịu, mịn màng. Sau 2 - 4 tuần sử dụng đều đặn sáng - tối, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt làn da sáng hồng rạng rỡ, tươi trẻ hơn.

Tham khảo ngay sữa rửa mặt Image Vital C chính hãng tại đây và nhận ưu đãi.

Tăng cường kem dưỡng ẩm và dưỡng ẩm

Sử dụng kem dưỡng ẩm cho da hàng ngày vào mùa đông rất cần thiết, để làn da của bạn không gặp phải tình trạng khô và bong tróc. Vì kem dưỡng ẩm sẽ giúp bảo vệ lớp màng lipid, phục hồi độ ẩm tự nhiên, tạo nên hàng rào bảo vệ da khỏi sự xâm nhập và tấn công của các loại vi khuẩn, gốc tự do. Ngoài ra, kem dưỡng ẩm còn giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa và nếp nhăn do khí hậu khô hanh vào mùa đông gây ra.

Kem siêu dưỡng ẩm Image Vital C Hydrating Intense Moisturizer chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, cùng vitamin A, Hyaluronic acid (HA), chiết xuất trà xanh, hạt nho. Chỉ sau 4 tuần sử dụng, làn da khô, xỉn màu sẽ trở nên mềm mịn, sáng màu, tràn đầy sức sống. Đồng thời, những làn da nhạy cảm, mẩn đỏ, kích ứng do thời tiết khô hanh sẽ được làm dịu và phục hồi nhanh.





Kem siêu dưỡng ẩm Image Vital C Hydrating Intense Moisturizer còn hỗ trợ tăng sinh collagen, nuôi dưỡng làn da săn chắc, đàn hồi, giảm nếp nhăn, chống lại quá trình lão hóa tự nhiên. Cũng như bảo vệ làn da trước những tác hại của ánh mặt trời, khói bụi.

Trải nghiệm ngay kem siêu dưỡng ẩm Image Vital tại đây.

Đắp mặt nạ bổ sung độ ẩm cho làn da khô

Mặt nạ cũng là một phương pháp hữu hiệu để cấp ẩm, bổ sung collagen, vitamin cho da khỏe đẹp hơn vào mùa đông. Bên cạnh đó, một số loại mặt nạ còn có tác dụng loại bỏ các chất bẩn, tế bào chết, giúp da sạch và có bề mặt mịn màng hơn.

Image Vital C Hydrating Enzyme Masque là loại mặt nạ cao cấp của Image, giúp bổ sung vitamin, C, E và Hyaluronic Acid... tạo nên hiệu quả dưỡng da thần kỳ. Chỉ sau vài tuần, làn da sẽ trở nên căng mướt, cải thiện sắc tố, làm sáng da, mang lại làn da săn chắc, khỏe mạnh. Ngoài ra, tình trạng da hư tổn, mỏng yếu, kích ứng cũng được làm dịu, giảm sưng viêm và phục hồi khỏe khoắn hơn.

Vào mùa đông, bạn nên đắp mặt nạ khoảng 1- 2 lần mỗi tuần. Mỗi lần, đắp trong vòng 15 - 30 phút sau đó rửa lại với nước lạnh. Như vậy, làn da sẽ được thư giãn, làm dịu, cấp ẩm nhanh và ngày càng trở nên trắng sáng, mịn màng.

Chi tiết mặt nạ Image Vital C chính hãng xem ngay tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn.

Không có nắng vẫn phải dùng kem chống nắng

Vào mùa đông, trời âm u hơn và thường không có ánh mặt trời. Tuy nhiên, những tia UV gây hại vẫn tồn tại và tác động xấu đến làn da Tia UV có trong ánh nắng mặt trời sẽ khiến da gặp một số vấn đề như nám, tàn nhang và thúc đẩy da nhanh lão hóa.

Chính vì vậy, bạn vẫn nên giữ thói quen sử dụng kem chống nắng hàng ngày. Lời khuyên là hãy dùng kem chống nắng có quang phổ rộng, chỉ số SPF từ 30 trở lên và có thêm các thành phần dưỡng ẩm. Cùng với đó, thoa kem ngay cả khi ở trong phòng như một cách chăm sóc da trong tiết trời lạnh.

Kem chống nắng Image Prevention SPF 30+ Daily Hydrating Moisturizer là kem chống nắng cao cấp, được đội ngũ bác sĩ da liễu của Image nghiên cứu chuyên biệt dành cho làn da khô. Image Prevention SPF 30+khả năng chống nắng phổ rộng, bảo vệ da tránh khỏi tia UVA, UVB và ánh sáng xanh. Đồng thời, sản phẩm có thêm chức năng dưỡng ẩm chuyên sâu, chống mất nước, dưỡng da sáng mịn và đẩy lùi lão hóa. Vì vậy rất phù hợp để chăm sóc da khô vào mùa đông.

Bảo vệ làn da khô trong mùa đông lạnh giá ngay bằng kem chống nắng Image Prevention+ SPF30.

Bổ sung đủ nước cho cơ thể mỗi ngày

Nước là một trong những người bạn tốt nhất cho làn da. Nó không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn có tác dụng giúp làn da được căng bóng, láng mịn. Hơn thế, trong thời tiết hanh khô, lượng nước cơ thể bạn cần sẽ nhiều hơn so với bình thường. Vì vậy, bạn nên đảm bảo việc uống đủ ít nhất 2 lít mỗi ngày. Kết hợp bổ sung nước khoáng và các loại nước ép hoa quả để làn da khỏe đẹp hơn.

Trên đây là một số cách dưỡng da căng mịn, khỏe khoắn, không bị khô căng, mẩn ngứa vào mùa đông. Bạn có thể dễ dàng thực hiện và áp dụng vào chu trình skincare hằng ngày để có làn da khỏe đẹp bất chấp thời tiết. Chúc bạn có làn da đẹp mịn, căng mướt.