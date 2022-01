Lần đầu tiên sau một thập kỷ phim Hàn đánh mất ‘vương miện’ phòng vé nội địa

Theo số liệu từ dịch vụ dữ liệu do Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (Kofic) điều hành, năm 2021 tổng doanh thu phim chiếu rạp đạt 488 triệu USD từ 60,5 triệu lượt vé bán ra. Năm 2020, doanh thu toàn thị trường là 426 triệu USD, thu được từ 59,5 triệu lượt khán giả.

Trước đại dịch Covid-19, Hàn Quốc là thị trường rạp chiếu lớn thứ tư thế giới, chỉ sau Bắc Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, do tỉ lệ đến rạp bình quân đầu người của Hàn Quốc cao. Nhưng xứ sở kim chi đã không tận dụng được sức mạnh phục hồi rạp phim như ở nhiều thị trường lớn khác, con số doanh thu phim chiếu rạp năm 2020 và 2021 đều thấp hơn đáng kể so với thời kỳ trước Covid-19.

Sự sụt giảm của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc tại quê nhà trái ngược hẳn với sự thành công ngày càng tăng ở nước ngoài của âm nhạc và phim truyền hình, phim trực tuyến mà cụ thể là nhóm nhạc BTS, Blackpink, phim Squid Game…

Tổng doanh thu phòng vé năm 2021 giảm 70% so với năm 2019 - năm được ghi nhận doanh thu phòng vé cao ở Hàn Quốc. Về thị phần, năm 2021 thậm chí còn tồi tệ hơn đối với các nhà sản xuất phim Hàn, những người trong mười năm qua đã khuynh đảo phần lớn thị trường phim nội địa. Thị phần phòng vé của các bộ phim Hàn Quốc năm 2021 giảm xuống chỉ còn 30,1%, con số thấp nhất kể từ năm 2004.

Bằng cách thu hẹp số lượng phát hành của nhiều tựa phim Hàn Quốc, các nhà phân phối Hàn Quốc không chỉ trao lợi thế cho phim nước ngoài mà họ còn chứng kiến ​​tổng doanh thu của chính thị trường trong nước giảm xuống còn 149 triệu USD với 18,2 triệu lượt vé được bán cho các bộ phim Hàn Quốc.





Phim nước ngoài chiếm 8 trong số 10 phim có doanh thu cao nhất, bao gồm 7 phim Hollywood và 1 phim hoạt hình Nhật Bản (Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận). Lần đầu tiên sau một thập kỷ, một bộ phim nước ngoài (Spider-Man: No Way Home) giữ vị trí quán quân phòng vé trong năm khi thu về 46,5 triệu USD từ 5,56 triệu lượt vé bán. Tựa phim Hollywood cuối cùng đạt được thành tích đó là Transformers: Dark of the Moon năm 2011.

Trước đó, các phim nội địa luôn “làm mưa làm gió” ở xứ kim chi. Parasite (2019) giữ vị trí quán quân phòng vé khi thu về 166 triệu USD, Extreme Job (2019): 114 triệu USD, The Admiral Roaring Currents (2014): 110 triệu USD…

Hai bộ phim Hàn Quốc lọt vào top 10 công chiếu vào cuối hè 2021 là Escape From Mogadishu do Ryoo Sung Wan đạo diễn đạt doanh thu 28,9 triệu USD và bộ phim về thảm họa Sinkhole thu 18,1 triệu USD.