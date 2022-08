Lãnh đạo cảnh sát Nhật Bản từ chức sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe

Theo Kyodo News, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản Itaru Nakamura đã thông báo quyết định từ chức trong cuộc họp báo ngày 25.8.

“Chúng tôi đã quyết định sốc lại bộ máy nhân sự và bắt đầu làm mới với những chức trách an ninh. Và đó là lý do tôi đề đạt việc từ chức của mình lên Ủy ban An toàn công cộng quốc gia trong hôm nay”, ông Nakamura nói.

Cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát vào ngày 8.7 khi đang vận động cử tri tại thành phố Nara ở miền tây Nhật Bản. Giới chuyên gia nhận định rằng công tác an ninh cho sự kiện này còn thiếu sót.

Nghi phạm đã nổ 2 phát súng và Reuters dẫn nhận xét của nhiều chuyên gia an ninh cho rằng đội vệ sĩ đáng ra đã cứu được ông Abe bằng cách che chắn hoặc đưa ông khỏi làn đạn sau phát súng trượt đầu tiên, cách phát súng thứ hai 2,5 giây.





Các quan chức Nhật Bản, gồm Thủ tướng Fumio Kishida, đã thừa nhận có sơ sót trong khâu an ninh tại sự kiện vận động của cố Thủ tướng Abe.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật cũng đã thừa nhận rằng vụ ám sát là hậu quả của việc cảnh sát không hoàn thành nhiệm vụ. Cơ quan cũng đã lập tổ chuyên môn để đánh giá lại các biện pháp an ninh và bảo vệ.