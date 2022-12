Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện mừng Quốc khánh Lào

Điện mừng có đoạn viết: “Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy trong 47 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, với tinh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống cách mạng kiên cường, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, giúp bảo đảm vững chắc an ninh - chính trị, ngày càng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, không ngừng nâng cao vị thế của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên trường quốc tế. Chúng tôi luôn coi những thắng lợi to lớn, toàn diện mà Lào đã giành được là nguồn cổ vũ, động viên mạnh mẽ đối với Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một nguyện cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em quyết tâm giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.