Lãnh đạo Hệ thống Phòng khám ACC: Chủ động chăm sóc cơ xương khớp để sống khỏe

Giám đốc Y khoa Rob Sleiman chia sẻ về định hướng phát triển của hệ thống phòng khám ẢNH: ACC

Nhận thức về sức khỏe cơ xương khớp ngày càng chủ động

Trong những năm đầu hoạt động, phòng khám ACC ghi nhận nhiều người bệnh thường tìm đến cơ sở y tế khi cơn đau đã kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt. Khi đó, chăm sóc dự phòng, điều chỉnh tư thế đúng, công thái học và tác động lâu dài của thói quen vận động chưa được quan tâm đầy đủ.

Hiện nay, người bệnh có xu hướng tìm kiếm tư vấn chuyên khoa sớm hơn. Nhiều người hiểu rằng đau cổ, đau lưng, chấn thương thể thao hoặc các vấn đề cơ xương khớp liên quan đến công việc có thể được kiểm soát bằng điều trị bảo tồn khi phù hợp.

Vì vậy, người bệnh quan tâm nhiều hơn đến phác đồ điều trị thực chứng, phù hợp với thể trạng, lối sống và mục tiêu phục hồi riêng. Chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp cũng chuyển dần từ xử lý triệu chứng sang đánh giá nguyên nhân, phục hồi chức năng và duy trì khả năng vận động lâu dài.

Hệ sinh thái y tế hỗ trợ điều trị đa chuyên khoa

Việc trở thành thành viên Tập đoàn FV và Tập đoàn Y Tế Thomson Singapore tạo điều kiện để Hệ thống Phòng khám ACC củng cố quản trị lâm sàng, tiêu chuẩn vận hành và trải nghiệm bệnh nhân. Thông qua phối hợp với Bệnh viện FV, đội ngũ điều trị có thể kết nối hiệu quả hơn với các chuyên khoa liên quan.

Người bệnh có thể tiếp nhận điều trị bảo tồn tại Hệ thống Phòng khám ACC, đồng thời được chỉ định chẩn đoán hình ảnh, hội chẩn liên chuyên khoa hoặc chuyển tuyến điều trị tại bệnh viện khi cần. Quy trình phối hợp giúp người bệnh tiếp cận đúng chuyên môn trong suốt quá trình điều trị và phục hồi.

Bác sĩ thăm khám và đánh giá tình trạng cơ xương khớp cho người bệnh ẢNH: ACC

Điều trị dự phòng và cá nhân hóa định hình tương lai

Trong 5 - 10 năm tới, chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp được dự báo sẽ tập trung nhiều hơn vào điều trị dự phòng, cá nhân hóa, phối hợp đa chuyên khoa. Bệnh nhân sẽ tìm kiếm giải pháp giúp duy trì khả năng vận động và sự độc lập trong sinh hoạt, thay vì chỉ xử lý từng cơn đau.

Hệ thống Phòng khám ACC tiếp tục đầu tư vào năng lực lâm sàng, đào tạo đội ngũ và ứng dụng công nghệ phù hợp. Nền tảng chuyên gia Trị liệu Thần kinh Cột sống, kết hợp nguồn lực chuyên môn và quản trị từ Tập đoàn FV Thomson, giúp ACC tiếp cận thực hành quốc tế và điều chỉnh theo nhu cầu điều trị tại Việt Nam.

Triết lý điều trị của Hệ thống Phòng khám ACC lấy người bệnh làm trung tâm, dựa trên khoa học thực chứng và ưu tiên giải pháp bảo tồn, không xâm lấn khi có chỉ định phù hợp. Trị liệu Thần kinh Cột sống, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng và giáo dục sức khỏe được phối hợp trong phác đồ cá nhân hóa nhằm hỗ trợ giảm đau, cải thiện tầm vận động và khả năng sinh hoạt. Khi cần dùng thuốc, chẩn đoán chuyên sâu hoặc phẫu thuật, đội ngũ bác sĩ chuyên gia sẽ phối hợp hội chẩn, chuyển tuyến và theo dõi quá trình phục hồi sau điều trị.

Người bệnh tập phục hồi chức năng theo phác đồ cá nhân hóa tại Phòng khám ACC ẢNH: ACC

Nâng cao nhận thức về điều trị phòng ngừa và xây dựng thói quen vận động phù hợp

Qua thực tiễn điều trị tại Việt Nam, Phòng khám ACC nhận thấy các vấn đề cơ xương khớp có thể cải thiện khi được đánh giá và điều trị sớm, thay vì xem đau nhức là hệ quả tất yếu của tuổi tác. Với đau cổ, đau lưng, thì việc nghỉ ngơi kéo dài chưa hẳn phù hợp. Người bệnh cần được vận động có hướng dẫn và phục hồi đúng nhằm cải thiện chức năng. Sau khi giảm đau, người bệnh cần củng cố sức mạnh, độ linh hoạt và tư thế để hạn chế tái phát.

Mỗi người có thể chủ động bằng cách vận động, sắp xếp nơi làm việc, kiểm soát cân nặng và thăm khám khi có triệu chứng bất thường. Cơ sở y tế cần kết hợp điều trị với hướng dẫn chăm sóc.

Với định vị "Expert in Motion - Chuyên gia về chuyển động", ACC phát huy chuyên môn Mỹ, khoa học thực chứng và phối hợp đa chuyên khoa. ACC tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, hợp tác với doanh nghiệp, trường học và tổ chức thể thao để lan tỏa kiến thức chăm sóc cơ xương khớp tại Việt Nam.

Hệ thống Phòng khám Chuyên khoa Trị liệu Thần kinh Cột sống Mỹ (ACC) - thành viên Tập đoàn FV

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