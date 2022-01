Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng hơn 2.000 suất quà tết cho người dân

Ngày 25.1, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã đi thăm, chúc tết và tặng quà tết cho các cán bộ tiền cách mạng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình có người mất do các đợt thiên tai năm 2021 tại TX.An Nhơn (Bình Định).

Theo đó, 600 suất quà tết (mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt) được trao cho người dân ở TX.An Nhơn.

Theo kế hoạch, ngày 26.1, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định tiếp tục trao 600 suất quà tết cho người dân tại 2 huyện Phù Cát, Phù Mỹ.

Theo ông Nguyễn Phi Long, trong năm 2021, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng tình hình KT-XH của tỉnh Bình Định tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được củng cố, công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực.

Trong năm 2022, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu tổng quát là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển KT-XH, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển, phấn đấu tốc độ tăng trưởng trên mức trung bình so với cả nước. Đồng thời, tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

471 hộ dân tái định cư hồ Đồng Mít đã an cư

Cùng ngày, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, đi thăm, chúc tết các nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.





Ông Hồ Quốc Dũng cũng đã đến thăm, chúc tết, tặng quà cho 471 hộ dân của xã An Dũng và 255 hộ dân của xã An Toàn ở huyện miền núi An Lão, 185 hộ dân của xã Ân Sơn (H.Hoài Ân). Theo đó, mỗi hộ nhận được 1 suất trị giá 700.000 đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm.

Ông Hồ Quốc Dũng cũng trao tặng bảng tượng trưng công trình dân sinh gồm: đường bê tông, giếng nước, công trình phụ, dàn loa âm thanh, thiết bị bắt sóng tivi) trị giá 222 triệu đồng do Công ty CP Dược trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) tài trợ cho thôn 3, xã An Toàn. Bidiphar phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tặng 300 phần quà (gồm tiền mặt, quà tết), với tổng giá trị 120 triệu đồng cho nhân dân xã An Toàn và xã Ân Sơn.

Từ năm 2019, để xây dựng hồ chứa nước Đồng Mít (H.An Lão), tỉnh Bình Định phải di dời toàn bộ 471 hộ dân của xã An Dũng đến nơi ở mới.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, các hộ dân nhường đất xây dựng hồ chứa nước Đồng Mít về nơi tái định cư đã xây dựng nhà cửa khang trang, cuộc sống cơ bản ổn định. Ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu các ngành chức năng tỉnh Bình Định và H.An Lão tiếp tục hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, tái định canh và chăm lo cuộc sống cho người dân xã An Dũng.