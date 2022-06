Lễ hội âm nhạc mùa hè trở lại và 'lợi hại' với nhiều hoạt động thú vị

Vào ngày 24.6, Lễ hội âm nhạc mùa hè VR By Night - Beyond The Legend sẽ được diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Với mong muốn tạo thêm một không gian văn hóa giải trí sôi động và đầy năng lượng cho du khách khi đến tỉnh Quảng Ninh cũng như những người dân đang sinh sống tại thành phố du lịch này, ban tổ chức Lễ hội âm nhạc VR By Night - Beyond The Legend đã chọn lọc và tập hợp nhiều nội dung với hàng loạt hoạt động thú vị.





Cùng sự dàn dựng công phu (thiết kế sân khấu với sàn catwalk dài 32m dựng trên quảng trường Sun Carnival), đoàn diễu hành của dàn xe phân khối lớn của CLB Motor Việt Nam, màn trình diễn của các phi công dù bay chuyên nghiệp nhất của Hội dù bay Việt Nam... sẽ là một bữa tiệc âm nhạc với sự góp mặt của các ca sĩ, rapper: Tóc Tiên, Lê Hiếu, Erik, Đức Phúc, Min, Lăng LD, Ricky Star,... và DJ Tuấn Kruise - một trong những cái tên có sức ảnh hưởng trong giới âm nhạc EDM. Chương trình mở cửa từ 16 giờ ngày 24.6.