Lễ hội Kate của người Chăm có từ khi nào?

Venom: Let There be Carnage thu về 90,1 triệu USD sau tuần đầu ra rạp, lập kỷ lục doanh thu thời đại dịch. Đó là một kết quả ấn tượng, thắp lên hi vọng cho các rạp chiếu phim đang gặp khó khăn và một lần nữa chứng minh sức mạnh của Marvel tại phòng vé.