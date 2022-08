Lễ ra quân dự án Phúc An Asuka: Thổi bùng bản sắc Nhật tại TP.Châu Đốc

Sự kiện khởi đầu cho hành trình tăng tốc kinh doanh trong 4 tháng cuối năm 2022 của Trần Anh Group.

Với tinh thần “siêu chiến binh”, ngay từ những phút đầu tiên của buổi lễ, thông qua những tiết mục hoành tráng, các chuyên viên kinh doanh đã thể hiện không khí sôi động, sự nhiệt huyết cho mục tiêu chinh phục doanh số 4 tháng cuối năm.

Tại sự kiện, ông Trần Viết Thành - Giám đốc điều hành dự án Phúc An Asuka cho biết: “Chỉ với hơn 5 tháng triển khai xây dựng, chúng tôi đã và đang đưa 2 tổ hợp tiện ích lớn gồm: Clubhouse Yamato và Công viên Kazuko vào vận hành. Đồng thời, hơn 700 sản phẩm nhà phố, shophouse cũng đang gấp rút để hoàn thiện. Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ trở thành “trung tâm văn hóa, giải trí” của thành phố lễ hội Châu Đốc. Không chỉ hướng đến đem lại không gian sống mới cho cư dân, điểm đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư, mà còn giúp thúc đẩy kinh tế cho toàn vùng. Với sự hội tụ của nhiều lợi thế, về quy mô, vị trí, pháp lý an toàn, sản phẩm phong phú, chúng tôi tin rằng, Phúc An Asuka sẽ là dự án khó có thể bỏ qua tại thị trường Tây Nam bộ hiện nay cũng như trong thời gian tới”.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn này phía đơn vị phát triển dự án Trần Anh Group cũng tung ra chính sách kinh doanh mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, tặng 1 chỉ vàng khi cọc đúng thời hạn, tặng 1 xe SH mode khi ký hợp đồng thành công, ưu đãi 7% khi thanh toán vượt tiến độ, ưu đãi phí quản lý trong 2 năm đầu. Ngoài ra, đối với người có hộ khẩu tại An Giang sẽ được chiết khấu thêm 1%/sản phẩm.

Phúc An Asuka là khu đô thị đa tiện ích phong cách Nhật hiếm hoi tại TP.Châu Đốc cũng như thị trường An Giang. Đây được xem là nguồn cung lớn cho thị trường Tây Nam bộ trong năm 2022 cũng như thời gian tới.





Nhờ sự đa dạng dòng sản phẩm gồm: Nhà phố, shophouse và biệt thự, Phúc An Asuka có thể nói là dự án tâm điểm đầu tư khi sở hữu toàn sản phẩm khan hiếm trên thị trường. Tuy thị trường vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Phúc An Asuka vẫn duy trì tiến độ xây dựng nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu sở hữu của khách hàng.

Phúc An Asuka không chỉ sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền Quốc lộ 91 - Là tuyến đường huyết mạch thông thương giữa các vùng, mà còn thuộc trung tâm TP.Châu Đốc - Trung tâm du lịch của vùng Tây Nam bộ. Cùng pháp lý an toàn và đơn vị phát triển uy tín Trần Anh Group là những yếu tố nâng tầm vị thế của dự án, khẳng định giá trị sản phẩm đem lại cho người sở hữu. Chính vì thế, kể từ khi ra mắt dự án đã đón nhận sự quan tâm lớn của khách hàng.

Trước sức bật của thị trường bất động sản Tây Nam bộ về hạ tầng, cũng như lợi thế quỹ đất lớn, cơ hội gia tăng giá trị bất động sản tại đây ngày càng được mở rộng. Do đó, đầu tư vào Phúc An Asuka ngay thời điểm này là lựa chọn tối ưu cho nhà đầu tư.