Lễ ra quân phân khu Golden Silk dự án Phúc Hưng Golden, KĐT bậc nhất Chơn Thành

Lễ kick off Phân khu Golden Silk - Dự án Phúc Hưng Golden rực lửa

Với chủ đề “Sải cánh vươn cao”, lễ ra quân Phân khu Golden Silk - Dự án Phúc Hưng Golden diễn ra trong không khí sôi động và rực lửa ngay từ những giây phút đầu tiên. Tựa như những chú chim “Đại bàng” dũng mãnh và kiên cường, các chiến binh đã thể hiện sức mạnh kiêu hãnh và hùng dũng, tinh thần bất diệt sẵn sàng “sải cánh” chinh phục vùng đất mới mang tên: Phân khu Golden Silk - dự án Phúc Hưng Golden.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, đại diện Tổng đại lý Tiếp thị và phân phối dự án, ông Nguyễn Tấn Vinh - Tổng giám đốc Công ty Dat Xanh Premium chia sẻ: “Sức trẻ, năng lượng tích cực và sự nhiệt huyết, sẵn sàng chinh phục các thử thách chính là điều mà tất cả các chiến binh cần phải có trước hành trình mới sắp tới. Tôi tin rằng các bạn đang có mặt ở đây là những chú “Đại bàng” dũng mãnh thực thụ, với sức trẻ và tinh thần kiên cường sẵn sàng sải cánh vươn cao trên bầu trời mới, chúng ta sẽ cùng chinh phục đường đua Phúc Hưng Golden trong khoảng thời gian ngắn nhất”.

Trong không khí trang trọng và rực lửa tại sự kiện Tổng tiếp thị và phân phối Dat Xanh Premium đã thực hiện nghi thức ký kết và trao chứng nhận cho các đối tác phân phối phân khu Golden Silk - Dự án Phúc Hưng Golden gồm: Phú Khang Holdings, Mia Holdings, Center Land, Đất Xanh Miền Nam, Easy Land, DN Premium, Land Vạn Phú, Đông Á Land. Nghi thức ký kết là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác giữa Dat Xanh Premium và các đối tác phân phối, chính thức “phất cờ” cho cuộc đua chinh phục Phân khu Golden Silk - Dự án Phúc Hưng Golden.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Công Hoàng - Chủ tịch HĐQT Hoàng Cát Group cho biết: “Phúc Hưng Golden là một trong những dự án trọng điểm của chúng tôi trong năm nay tại thị trường Bình Phước. Đây là một dự án mà chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết và nguồn lực, tập trung đầu tư hệ thống tiện ích đa dạng với mong muốn mang đến một nơi an cư trọn vẹn cho cư dân tận hưởng một nhịp sống mới, an nhiên, tự tại ngay giữa lòng thủ phủ công nghiệp. Với năng lực của Dat Xanh Premium và sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị phân phối, tôi tin rằng Phúc Hưng Golden chắc chắn sẽ là tâm điểm của thị trường bất động sản trong thời gian tới”.





Phúc Hưng Golden - Tiên phong cho một phong cách sống mới

Lấy cảm hứng thiết kế từ đại lộ Champs Elysees cùng nhịp thở tương lai của một phong cách sống mới “New Life - New Style”. Phúc Hưng Golden nổi lên như một “Biểu tượng sống thịnh vượng giữa lòng thủ phủ công nghiệp”, mang một làn gió mới đến với thị trường BĐS Bình Phước.

Tọa lạc ngay trên mặt tiền Đại Lộ Minh Hưng liền kề Quốc lộ 13, quốc lộ 14. Với vị trí đắt giá này, khu đô thị Dịch vụ - Giải trí Phúc Hưng Golden là tâm điểm giao thương dễ dàng kết nối với TP.HCM và các khu vực lân cận nhờ thừa hưởng trọn vẹn các tuyến đường huyết mạch và đón đầu sự phát triển hạ tầng khu vực.

Tiện ích nội khu "All-IN-ONE" (tất cả trong một) đẳng cấp, thời thượng: công viên cảnh quan, chợ Golden Market, trường học các cấp, bệnh viện Duy Khang Phúc Hưng, trung tâm thương mại Luxury Mall và Clubhouse... tràn ngập sắc màu của cuộc sống hiện đại. Nơi đây hứa hẹn sẽ là một điểm đến của giao thương, văn hóa và giải trí, trở thành niềm kiêu hãnh và tự hào của những chủ nhân thế hệ mới. Với mức giá chỉ từ 1 tỉ đồng/sản phẩm cùng pháp lý minh bạch đã có Giấy CNQSDĐ, những sản phẩm thuộc khu đô thị Phúc Hưng Golden hứa hẹn sẽ đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu đầu tư và an cư của quý khách Hàng. Dự án hứa hẹn sẽ là một nơi dừng chân đầy tiềm năng của những chủ nhân muốn tìm một nơi an cư an yên giữa lòng thủ phủ công nghiệp và cơ hội đầu tư đầy tiềm năng cho những nhà đầu tư trong tương lai.