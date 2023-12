Cuộc sống vẫn luôn tồn tại những mặt đối lập, tưởng chừng như mâu thuẫn nhưng đôi lúc lại tương hỗ, tồn tại cùng nhau trong cùng một vật thể hiện tượng. Ví dụ như trên những chiếc xe hơi, tốc độ tối đa của xe hiện nay là giới hạn nhưng cảm xúc lái thì là vô hạn bởi nó tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố từ chính bản thân chiếc xe và người lái, một chiếc xe chạy nhanh nhất không có nghĩa là xúc cảm nhất. Câu chuyện đó hệt như khi chúng tôi thực hiện hành trình dọc miền Trung của Việt Nam, từ phố cổ Hội An qua thành phố đáng sống nhất mang tên Đà Nẵng rồi vượt Hải Vân quan để đến Cố đô Huế bằng một chiếc sedan. Thường, đi road-trip ta nghĩ tới ngay một chiếc SUV, pick-up hoặc chí ít cũng CUV hay MPV nhưng không, chúng tôi chọn Lexus ES300h bởi những mặt đối lập thú vị của nó, một chiếc xe "ăn xăng như ngửi" nhưng lại sở hữu sức mạnh tới 215 mã lực.

Lexus trước đây được định hình là những chiếc xe hạng sang, lịch lãm, yên tĩnh, uy quyền nhưng không mang nhiều cảm xúc lái bởi khi đó hãng chú trọng hàng ghế thứ 2 cho ông chủ. Tuy nhiên, chiếc ES300h mà chúng tôi trải nghiệm đã khác, có lẽ bởi chủ nhân của những chiếc Lexus nói chung và ES nói riêng giờ đây cũng đã cầm lái rất nhiều, đã trẻ trung và cá tính hơn và Lexus cũng phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu. Một tầm nhìn thoáng rộng, vô-lăng nhạy bén sau mỗi lần đánh lái - được thể hiện rõ nhất khi chạy trên đèo Hải Vân phải ôm cua liên tục, phản hồi mặt đường chân thật bên cạnh chế độ lái Sport khiến người cầm lái sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, nhưng nếu muốn tĩnh lặng thì mặt đối lập kia chính là chế độ lái thuần điện EV mode - Lexus đã dung hòa được hai điều mâu thuẫn này vào trong một chiếc xe.

Tôi sẽ không thể kể hết những thông số kỹ thuật, tính năng tiện ích hay an toàn của ES300h bởi nó là quá dài trong khuôn khổ bài viết này. Nhưng một lần nữa, chúng ta lại thấy Lexus đã khéo léo thế nào khi lắp đặt cỗ máy lai xăng - điện cho công suất tới 215 mã lực nhưng tiêu thụ khoảng 3,8L xăng/100km trong đường đô thị - một con số mơ ước của bất cứ chiếc xe nào. Điều đó thể hiện những giới hạn và không giới hạn, mâu thuẫn và đối lập ở đây, một không gian khoang ca-bin yên tĩnh nhưng tiếng lốp miết vào mặt đường cũng như tiếng ống xả dội vào mỗi khi đạp ga luôn là liều thuốc kích thích cực mạnh khiến người cầm lái hưng phấn.

Gần 20 năm theo đuổi định hướng điện hóa, Lexus đã hoàn thiện hệ thống hybrid trang bị trên những chiếc xe của mình gần như hoàn hảo. Từ Lexus hybrid drive tới Multi Stage hybrid - hệ thống hybrid đỉnh cao bậc nhất trên thế giới hiện nay, giải quyết được toàn bộ những mâu thuẫn giữa khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu tối đa bên cạnh sự tiện dụng tối đa cho người dùng. Multi Stage Hybrid sở hữu một trí tuệ riêng biệt, với một bộ não nhân tạo thu thập dữ liệu từ phong cách lái xe của chủ nhân, có thể đoán trước được mọi hành động của người lái và đảm bảo hệ thống được vận hành một cách hoàn hảo trên mọi hành trình.

Vòng qua những con phố của Đà Nẵng, cây cầu qua sông Hàn nối ra biển Mỹ Khê, hay khi ngồi cafe ngắm Faifo bên cạnh ES300h mới thấy sự quyến rũ của ngoại hình toát lên từ những đường nét thiết kế đặc trưng của Lexus - tựa như một tác phẩm nghệ thuật của những nghệ nhân Takumi. Lexus vẫn là thương hiệu xe rất đặc biệt, khi có thể đưa rất nhiều nét văn hóa độc đáo của người Nhật lên chiếc xe, được thể hiện trong khắp khoang cabin từ chi tiết gỗ, kính, da, vải hay cả những triết lý tạo hình.

Cùng với đó là hệ thống quan sát toàn cảnh, hiển thị tầm nhìn toàn cảnh của xe, hỗ trợ lái xe trong không gian hạn chế thông qua tầm nhìn xuyên thấu tới không gian dưới gầm xe và xung quanh lốp xe. ES mới vẫn kế thừa hệ thống an toàn Lexus LSS+ với những tính năng an toàn tiên tiến nhất như: hệ thống an toàn tiền va chạm, hệ thống điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ theo dõi làn đường, đèn pha thích ứng tự động cùng với các tính năng khác như cảnh báo điểm mù, phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo áp suất lốp. Cùng với đó là chế độ bảo hành pin tới 7 năm giúp khách hàng an tâm trên mọi nẻo đường.

Có những lúc, chúng tôi phải chạy trốn cơn mưa miền Trung như xối xả mới thấy hiệu quả của hệ thống chiếu sáng trên ES 300h ngay cả khi trời tối lẫn điều kiện thời tiết bất lợi. Cộng thêm kính lái cùng kính hai bên phía trước chống đọng nước và gương chiếu hậu ngoài có chức năng sấy khiến người lái có thể quan sát dễ dàng hơn, ngay cả khi mưa rất lớn – vốn sẽ làm mờ kính. Thú vị nữa, nếu bạn đi vào vùng đất bùn lầy với đất văng bẩn lên đèn chiếu sáng trước, chỉ bằng một thao tác hệ thống rửa đèn sẽ ngay lập tức hoạt động làm sạch mọi chất bẩn giúp chúng ta lái xe an toàn hơn. Tất cả những điều tưởng như nhỏ nhặt đó nhưng lại chứng tỏ sự tiện nghi và cảm giác như Lexus biết rõ mọi khó khăn của người lái và họ chiều chuộng chúng ta bằng tất cả sự tinh tế nhất.

ES300h là tập hợp của những điều khác biệt, mở ra một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên của những trải nghiệm lái bên cạnh phong thái sang trọng, lịch lãm. Một chiếc xe không chỉ dành cho những ông chủ ngồi phía sau với khoang thương gia tiện nghi đậm văn hóa Nhật Bản mà còn dành cho bất cứ ai muốn cầm lái để có thể hiểu được cảm giác về sự hòa hợp của những mặt đối lập, về khối động lực mạnh mẽ ẩn mình dưới nắp ca pô nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu góp phần bảo vệ môi trường, về cả những tay cầm lấy vô lăng thì mới có thể cảm nhận được.

Người trải nghiệm: Reviewer Trần Giáp

