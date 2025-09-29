Năm 2024, khép lại với một dấu mốc rực rỡ trong lịch sử Lexus. Hãng xe sang Nhật Bản công bố doanh số toàn cầu đạt kỷ lục 851.214 xe, tăng trưởng 3,3% so với năm trước. Kết quả này đến từ nhu cầu mạnh mẽ của khách hàng, cùng sự phục hồi của nguồn cung ứng linh kiện. Trong đó, 2 mẫu xe mới LBX và LM nhanh chóng được khách hàng đón nhận, bên cạnh doanh số ổn định từ nhóm "trụ cột" NX và RX. Nhóm xe thuần điện tăng trưởng 19%, góp phần đưa thị phần xe điện hóa đạt mức kỷ lục 52% trong tổng doanh số bán hàng Lexus.

Việc khách hàng châu Âu vốn khắt khe trong tiêu chuẩn xanh, đón nhận mạnh mẽ các mẫu xe hybrid và xe thuần điện của Lexus cho thấy hãng đã đúng với chiến lược tiếp cận đa chiều.

Dấu ấn điện hóa hiện có thể nhìn thấy trên toàn bộ dải sản phẩm Lexus, từ những sedan ES, LS sang trọng, các dòng SUV bán chạy NX, RX, mẫu MPV cao cấp LM, cho đến dòng coupe LC giàu cảm xúc đằng sau vô lăng.

Tại sự kiện chiến lược sản phẩm thường niên tổ chức ở Bỉ vào tháng 3, Tập đoàn Toyota đã nêu quan điểm, tương lai xanh không phải là sự áp đặt, mà là sự đồng hành. Mỗi người có thể chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu. Với mảng xe sang của tập đoàn, ông Takashi Watanabe, Chủ tịch Lexus, cho biết hãng sẽ ra mắt các mẫu xe mới và giới thiệu những ý tưởng đột phá trong năm nay: "Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục mang đến những giá trị đặc trưng, định hình nên trải nghiệm Lexus", ông khẳng định.

Tiếp cận đa chiều không chỉ là cách phát triển sản phẩm, mà còn phản ánh sự linh hoạt của Lexus ở từng thị trường. Tại châu Âu, xe điện hóa đa dạng với hybrid, plug-in hybrid, thuần điện. Ở Nhật Bản, công nghệ nhiên liệu hydro được nghiên cứu song song. Còn ở nhiều quốc gia châu Á, hybrid vẫn đóng vai trò then chốt để đưa khách hàng dần bước vào kỷ nguyên xanh.

Việt Nam nằm trong chiến lược ấy. Năm 2017, Lexus lần đầu phân phối chính hãng xe hybrid LS500h. Theo thời gian, danh mục sản phẩm hybrid ngày càng mở rộng, tạo nên dấu ấn khác biệt trong phân khúc xe sang.

Chiến lược của Lexus được giới chuyên môn đánh giá là đúng đắn, trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam thúc đẩy Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, "tiêu dùng xanh" trở thành định hướng trọng tâm. Người tiêu dùng ngày càng cân nhắc nhiều hơn tới tác động môi trường trong quyết định mua sắm, từ thực phẩm, năng lượng cho tới phương tiện đi lại. Với Lexus, sự đồng điệu giữa chiến lược sản phẩm và nhu cầu của người tiêu dùng mở ra cơ hội lớn để định vị hình ảnh một thương hiệu hạng sang có trách nhiệm với xã hội.

Năm 2025, Lexus Việt Nam giới thiệu thêm 2 phiên bản hybrid của mẫu SUV hạng sang cỡ trung RX, bao gồm RX 350h Premium và RX 350h Luxury. Nếu như trước đây, khách hàng muốn trải nghiệm công nghệ hybrid trên RX phải tìm đến RX 500h F SPORT Performance với giá 4,94 tỉ đồng, thì giờ mức giá 3,5 tỉ đồng cho RX 350h Premium và 4,33 tỉ đồng cho RX 350h Luxury mang đến cơ hội dễ tiếp cận hơn.

Trong một thị trường đang biến chuyển nhanh chóng, việc tạo điều kiện tiếp cận rộng rãi hơn cho khách hàng đồng nghĩa với việc tạo ra sự lan tỏa về nhận thức xanh.

Hệ thống hybrid trên RX 350h Premium và RX 350h Luxury là sự kết hợp giữa động cơ xăng I4 2.5L và mô-tơ điện công suất cao, mang đến tổng công suất 247 mã lực. Sự tối ưu giữa động cơ nhạy bén, pin nickel-metal hydride lưỡng cực hiệu suất cao và hệ thống điều khiển hybrid được tinh chỉnh mang lại trải nghiệm lái mượt mà, chân thực và hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Trong dải sản phẩm RX thế hệ thứ 5, RX 350h là phiên bản tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả nhất. Theo công bố của hãng xe sang Nhật Bản, RX 350h chỉ tiêu thụ từ 5,6 lít/100km ở điều kiện hỗn hợp và từ 5,9 lít/100km ở điều kiện đô thị, tức ít hơn trung bình 38-50%.

Sự hiệu quả này không chỉ nhờ động cơ hybrid. Hệ thống E-Four và hệ dẫn động AWD trên RX 350h được điều khiển bằng mô-tơ (sử dụng nhiều cảm biến để phân tích tình huống) như khi khởi động hoặc di chuyển bình thường, nhằm quyết định khi nào cần truyền lực đến bánh sau, và kiểm soát chính xác sự phân bổ mô-men xoắn. Hệ thống này sử dụng hiệu quả năng lượng từ pin để vận hành cả mô-tơ trước và sau, giúp cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu đồng thời mang lại khả năng vận hành vượt trội.

Anh Đàm Minh Cường, chủ xe Lexus RX 350h Luxury tại TP.HCM, cho biết: "Tôi đã sử dụng qua 2 đời Lexus RX và chiếc RX 350h Luxury bản 2025 này là chiếc thứ 3. Trải nghiệm lái của RX 350h thực sự khác biệt so với các đời trước, vẫn êm ái, dịu dàng, tinh tế, nhưng cảm xúc hơn rất nhiều khi ngồi sau vô lăng. Từng cú đánh lái đều phản hồi nhanh và chính xác dù đây là một chiếc SUV cỡ trung".

Trong danh mục sản phẩm hiện tại, Lexus Việt Nam đã có tới 5 trong số 7 mẫu xe sở hữu tùy chọn động cơ hybrid, qua đó khẳng định vị thế tiên phong trong việc "phủ xanh" phân khúc xe sang.

Sự xuất hiện của RX 350h Premium và RX 350h Luxury càng cho thấy Lexus không chạy theo xu hướng điện hóa một cách xa vời, mà thực sự muốn đưa hybrid trở nên gần gũi hơn với khách hàng Việt. Thông điệp hãng gửi gắm không dừng lại ở công nghệ, mà còn ở sự thay đổi về cảm xúc và nhận thức: mỗi chủ xe có thể góp phần vào hành trình giảm phát thải khí carbon ngay từ những thói quen di chuyển hàng ngày.

Nhìn về tương lai, Lexus toàn cầu đã lên kế hoạch ra mắt thêm 3 mẫu xe điện thuần trong năm nay. Riêng tại Việt Nam, hãng cho biết sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để ra mắt xe thuần điện, tiếp nối thành công của các mẫu xe hybrid. Khi đó, khách hàng Việt sẽ có thêm lựa chọn mang tính đột phá: một chiếc Lexus chạy hoàn toàn bằng điện, vẫn giữ nguyên những giá trị sang trọng, đồng thời đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển bền vững, không phát thải.

