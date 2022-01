Lì xì online, kéo xa về gần, nhận vàng đón Tết với Mobile Money của VNPT

Trao lì xì, nhận lộc xuân

Từ ngày 21.1.2022 đến 25.2.2022, VNPT chính thức triển khai chương trình khuyến mại “Lì Xì Vàng - Tết Rộn Ràng” nhân dịp chào đón xuân Nhâm Dần. Theo đó, khách hàng có thể dễ dàng chuyển tiền lì xì cho bạn bè, người thân dù ở bất kỳ đâu, thời điểm nào, không cần smartphone mà vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch và trọn vẹn niềm vui.

Cụ thể, tất cả khách hàng cá nhân có tài khoản Mobile Money của VNPT khi thực hiện giao dịch chuyển tiền đầu tiên cho cá nhân khác với giá trị tối thiểu 10.000 đồng sẽ được nhận 01 Mã Dự Thưởng (MDT) để tham gia quay số trúng vàng.

Trong 5 tuần diễn ra chương trình, mỗi tuần sẽ có 10 khách hàng may mắn nhận được giải thưởng Tuần, mỗi giải là 1 chỉ vàng 99,99. Sau ngày 25.2.2022, chương trình sẽ quay thưởng tổng kết và tìm ra 5 khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 1 cây vàng 99,99.

Đặc biệt, với mỗi lượt chuyển tiền/lì xì từ Mobile Money, Người chuyển cũng sẽ được VNPT tặng ngẫu nhiên những chiếc “lộc xuân” là lời chúc mừng năm mới hoặc lì xì số đẹp với mệnh giá cao nhất lên tới 6.800.000 đồng (6 triệu 8 trăm nghìn đồng).

Để tham gia chương trình, khách hàng chỉ cần bấm phím gọi tới *9191# và nhớ số điện thoại của người nhận là đã có thể lì xì ngay.





Luồng gió mới, may mắn, tốt lành cho câu chuyện đầu năm.

Chương trình “Lì Xì Vàng - Tết Rộn Ràng” là lời tri ân mà VNPT gửi tới các khách hàng đã đồng hành cùng trong suốt thời gian qua. Sau những biến động của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, “Lì Xì Vàng” hi vọng sẽ đem lại những luồng gió mới trong câu chuyện đầu năm, gửi những món quà xuân may mắn, xua tan đi nỗi buồn năm cũ và khởi đầu cho năm mới 2022 thuận buồm xuôi gió, tài lộc với tất cả mọi người. Đúng với tinh thần của người Việt “cho đi là nhận lại”, với “Lì Xì Vàng - Tết Rộn Ràng”, không chỉ người nhận được may mắn mà cả người trao đi cũng sẽ có “lộc” đầu năm, càng nhận được nhiều lộc, năm mới sẽ càng phát tài, như ý.

Trong xuân mới Nhâm Dần 2022, những chiếc “lì xì vàng” từ VNPT Mobile Money sẽ giúp trao gửi yêu thương, kéo xa về gần mà vẫn đảm bảo an toàn, 5K, niềm vui trọn vẹn cho tất cả mọi người.

Để có thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng có thể liên hệ 18001091 để được hỗ trợ hoặc truy cập tại website: https://vnptpay.vn/lixi2022